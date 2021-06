Aalborg Pirates forlænger med canadisk profil

ISHOCKEY:Den canadiske forward Pierre-Olivier Morin har valgt at forlænge sin kontrakt med Aalborg Pirates, så han gennem det kommende år spiller sin fjerde sæson i Aalborg.

- Vi er rigtig glade for, at Pierre-Olivier Morin vender tilbage til Aalborg. Han er en god leder på isen og en spiller, som de unge spillere kan læne sig op af, og trække på hans store erfaring, siger sportschef Ronny Larsen i en pressemeddelelse.

Det er en målfarlig spiller, som fortsætter i Aalborg Pirates. Offensivspilleren spillede i seneste sæson 55 kampe for Pirates, hvor han producerede 45 point.

- Med Morin ombord igen skaber vi yderligere kontinuitet på holdet, hvor vi har en stærk gruppe, der er klar til at tage et skud for sidekammeraten på isen. Han producerer godt offensivt, men han arbejder godt i begge ender af isen og er en vigtig brik i speciel teams, som powerplay og boxplay, siger Ronny Larsen.

Efter forlængelsen med Pierre-Olivier Morin, så er Pirates begyndt at bygge den udenlandske stamme op til den kommende sæson. På nuværende tidspunkt er der med Morin kontrakt med to udenlandske spillere samt 12 danske spillere, hvor størstedelen ind til videre er gengangere for sidste sæson.

Pierre-Olivier Morrin har samlet lavet 133 point i 169 kampe for nordjyderne.