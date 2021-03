Aalborg Pirates forlænger med dansk profil

ISHOCKEY:Aalborg Pirates præsenterede fredag eftermiddag en kontraktforlængelse med den 25-årige danske back, Nikolaj Carstensen, der gælder for de kommende to sæsoner.

- Nikolaj er en solid back, der har sine primære forcer i det defensive arbejde, men han har også vist sig frem i det offensive spil, hvor han kom med en vigtig reducering i den første kamp i kvartfinaleserien mod Herlev Eagles, udtaler sportschef Ronny Larsen i en pressemeddelelse.

Nikolaj Carstensen er næsten lige blevet hyldet for de første 200 kampe i Aalborg. Han kom til Aalborg fra SønderjyskE før sæsonen 2017/18, og er i øjeblikket i gang med sin fjerde sæson i Aalborg.

Han var med til at vinde The Double i sin første sæson for Aalborg Pirates.

I denne sæson er Nikolaj noteret for 11 point (3 mål og 8 assists) i grundspillet over 37 kampe, mens han er noteret for 3 point (1 mål og 2 assists) i serien mod Herlev.

- Nikolaj har vist godt spil i store dele af sæsonen, hvor han har været med til at gøre det svært for modstanderne at komme til chancer, mens han har været på isen. Derudover har han også været på isen i både boxplay men også i powerplay, hvor han har været med til at levere, slutter sportschef Ronny Larsen.

Tidligere på måneden forlængede ishockeyklubben kontrakten med Lasse Bo Knudsen.