Aalborg Pirates forlænger med forward

ISHOCKEY:Aalborg Pirates fortæller fredag, at klubben har fået papir på endnu en spiller forud for næste sæson i Metal Ligaen.

En af klubbens egne, den 22-årige forward Tobias Ladehoff, har skrevet under på en toårig forlængelse, fortæller Aalborg Pirates i en pressemeddelelse.

- Tobias er en rigtig holdspiller. En spiller, der altid giver sig 100 procent i kampen, uanset hvad stillingen er. Han er en spiller, som man elsker at have på sit eget hold, men hader at spille imod, da han aldrig giver op, lyder begrundelsen fra Aalborg Pirates i pressemeddelelsen.

Dermed har Aalborg Pirates nu ti spillere på kontrakt frem mod næste sæson. De øvrige ni er George Sørensen, Nikolai Nielsen, Nikolaj Carstensen, Lasse Bo Knudsen, Sebastian Bergholt, Mikkel Højbjerg, Martin Højbjerg, Thomas Spelling og kaptajn Julian Jakobsen.