Aalborg Pirates forlænger med lokal back

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har forlænget kontrakten med Lasse Bo Knudsen, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Backens nye kontrakt gælder for de næste tre sæsoner.

- ”Bosse” er en stærk spiller at have på holdet. En spiller, som man hader at spille imod, da han kommer under huden på modstanderne, hvilket er en fordel for os

- Med kontrakten til Lasse B får vi endnu en dansker på plads til den kommende sæson. Lasse har spillet en god sæson og har lagt på i sit spil i denne sæson i det defensive spil, siger sportschef Ronny Larsen.