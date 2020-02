Aalborg Pirates forlænger med målfarlige tvillinger

ISHOCKEY:Tvillingebrødrene Martin og Mikkel Højbjerg er i gang med deres fjerde sæson hos ishockeyklubben Aalborg Pirates, men hverken de eller klubben er mætte endnu.

Onsdag eftermiddag offentliggjorde parterne, at de har forlænget samarbejdet, så det også gælder for de to kommende sæsoner.

- Martin og Mikkel har udviklet sig enormt i deres tid i Aalborg, og vi er rigtig glade for, at de vil være med på den videre færd i Aalborg. Begge forwards er professionelle i deres tilgang til spillet og gode læremestre for vores unge spillere, siger sportschef Ronny Larsen i en pressemeddelelse.

Tvillingerne på 26 år er født i Frederikshavn og har siden fulgtes ad både på og udenfor isen. Det førte dem i sin tid videre fra det nordjyske til både svensk og amerikansk hockey, før de efter to sæsoner i Rødovre havnede i Aalborg i sommeren 2016.

Alene i indeværende sæson er Martin og Mikkel Høbjerg tilsammen noteret for 76 point i Metal Ligaen for Aalborg Pirates.