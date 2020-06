Aalborg Pirates forlænger med russisk profil

ISHOCKEY:Kirill Kabanov er igen i næste sæson en del af holdet i Aalborg Pirates.

Lørdag fortæller den nordjyske ishockeyklub nemlig i en pressemeddelelse, at kontrakten med den russiske forward er forlænget med en sæson.

- Vi havde flere gode samtaler med Kirill om at blive i Aalborg, og vi har begge spillet med åbne kort overfor hinanden. Kirill elsker at være i Aalborg, mens vi elsker at have Kirill i Aalborg, så det blev hurtigt et godt match. Ligesom Pierre-Olivier Morin så ville Kirill også gerne tilbage for at afslutte, hvad vi fik startet sidste sæson, lyder det fra Aalborg Pirates' sportschef Ronny Larsen.