Aalborg Pirates forlænger med unge angribere

ISHOCKEY: To af de lokale drenge har forlænget aftalerne med Aalborg Pirates, så de også er en del af holdet til den kommende sæson i Metal Ligaen.

Det drejer sig om angrebsspillerne Tobias Ladehoff og Sebastian Brinkman, der har spillet hele deres ishockeykarriere i Aalborg og også begge har spillet på diverse ungdomslandshold.

- Fra Tobias Ladehoff kan man altid regne med en helhjertet indsats. Han kæmper hele kampen og stepper altid op for holdet, uanset opgaven. Og for Sebastian Brinkman gælder det, at han er lynhurtig på skøjterne og var et af lyspunkterne i sidste sæson, roser cheftræner Garth Murray.