Aalborg Pirates frygter for skade til profil

ISHOCKEY:På fredag går det løs for Aalborg Pirates, når de danske mestre tager hul på Champions Hockey League.

Fredagens brag mod Sparta Prag fik nordjyderne en stærk forberedelse på, da Aalborg Pirates vandt træningsturneringen KIK Trophy i Kristiansand. Lørdag slog de Ringerike Panthers sikkert i finalen efter en tæt semifinale mod Frisk Asker dagen før. Her vandt Aalborg 4-3.

Ringerike Panthers - Aalborg Pirates 0-5 Ishockey, mænd, træningskamp

Periodecifre: 0-2, 0-2, 0-1

Mål: 0-1 Anders Koch (02.50), 0-2 Martin Højbjerg (15.24), 0-3 Oskar Drugge (35.49), 0-4 Patrick Bjorkstrand (37.26), 0-5 Kirill Kabanov (45.58)

Udvisninger: Ringerike 4x2 minutter, Aalborg 2x2 minutter VIS MERE

- Det har været godt. Indstillingen har været god, og det har været to kampe, hvor vi virkelig har vist klasse, synes jeg. Vi har formået at spille mod nogle modstandere, som vi ikke er vant til, fortæller sportschef Ronny Larsen.

- Niveauet var rigtig højt mod Frisk Asker, og de er absolut på niveau med toppen af vores egen liga, hvis det ikke er en klasse over. De var dygtige, men vi var virkelig gode. Finalen var ikke toppen af norsk ishockey, men vi fik meget ud af at spille en anden type hockey, hvor de er lidt mere fysiske i Norge, fortæller han.

Der er dog lidt malurt i bægeret for Ronny Larsen og resten af Aalborg Pirates. Lørdag måtte Mikkel Højbjerg nemlig en tur på skadestuen efter en hård tackling i opgøret mod Ringerike Panthers.

- Vi er bekymrede for, om det var et kraveben, der røg, siger Ronny Larsen om forwarden.

Det kan altså få betydning for jagten på flere spillere, inden sæsonen for alvor skøjtes i gang. Når Aalborg Pirates kommer hjem fra deres europæiske togt den 5. september, har de nemlig kun to dage, inden sæsonens første kamp i Metal Ligaen spilles i Rungsted.

- Truppen ser fin ud, men står den rette spiller klar, så er vi klar til at slå til. Vi skal i hvert fald have en back mere, og så kan det også godt være, at vi skal kigge efter en forward mere nu. Der er mange kampe, som vi skal igennem, siger sportschefen.