Aalborg Pirates går glip af hjemmekampe: Champions League forkortes

ISHOCKEY:Den globale coronakrise får endnu en konsekvens for Aalborg Pirates.

Denne ishockeysæson er allerede blevet afbrudt, og nu står det også klart, at pandemien får betydning for piraternes deltagelse i næste sæsons Champions Hockey League.

Sædvanligvis ville Aalborg Pirates være sikret tre hjemmekampe i et gruppespil med deltagelse af fire hold, men tirsdag er det blevet officielt, at turneringen, der normalt begynder i august, er udskudt til 6. oktober, og det betyder, at fire spillerunder udgår.

Turneringen får fortsat deltagelse af 32 hold, men i stedet for et gruppespil vil turneringen blive afviklet i et knockout-format, og dermed er Aalborg Pirates i første omgang kun sikret en enkelt hjemmekamp.

Aalborg Pirates deltager i Champions League, fordi klubben vandt det grundspil, der akkurat nåede at blive færdigspillet, inden sæsonen blev lagt ned af corona. Også SønderjyskE, der i den forgangne sæson vandt Continental Cup, deltager i turneringen.