Aalborg Pirates går glip af møde med finsk storhold

ISHOCKEY:Aalborg Pirates kommer ikke til at deltage i Champions Hockey League i denne sæson.

Nordjyderne skulle have mødt finske Kärpät i november, men hele turneringen er tirsdag blevet afblæst på grund af coronavirus, meddeler arrangørerne bag Champions Hockey League.

- Sundheden og sikkerheden for alle de deltagende hold er vores højeste prioritet, og med den øjeblikkelige udvikling er vi desværre ikke i stand til at garantere, at alle vender raske hjem og uden at blive ramt af karantænerestriktioner, uanset hvor grundig vores beskyttelse er, sagde Peter Zahner, præsident for Champions Hockey League, tirsdag på en videokonference.

Foruden Aalborg Pirates skulle SønderjyskE have været Danmarks repræsentant i denne sæsons udgave af Champions Hockey League.