Aalborg Pirates har fået ønskestart: - Der er ikke nogen, der ikke byder sig til

ISHOCKEY:Fire gyldne minutter i begyndelsen af tredje periode var udslagsgivende for, at Aalborg Pirates søndag vandt med 3-2 i udekampen mod Herning Blue Fox og dermed har maksimumpoint efter de to første kampe i Metal Ligaen.

Aalborg Pirates gik ind til tredje periode nede med 0-1 på det mål, Patrick Madsen havde scoret i første periode, men så fik nordjyderne takket være mål fra Nikolaj Carstensen, Julian Jakobsen og Victor Panelin-Borg vendt kampen på hovedet.

- Jeg synes, vi spillede mange gode minutter, men vi var i hvert fald effektive i de fire i starten af tredje periode. Set over 60 minutter var det en rigtig god præstation, og vi var ærgerlige over, at de kom foran i første periode, da vi var i overtal.

- Vi havde også spil og chancer til at score i de to første perioder, men vi er glade for, at det kom i tredje periode. Det er svært at vinde i Herning, så det er stærkt at tage tre point med herfra, når man er bagud inden tredje periode, lyder det fra Aalborg Pirates’ sportschef og assisterende træner Ronny Larsen.

I fredags vandt Aalborg Pirates med 5-2 over Odense Bulldogs i sæsonpremieren, så starten på den nye sæson er forløbet lige efter aalborgensernes drejebog.

- Det kunne vi ikke have gjort meget bedre. Det er rigtig dejligt at stå med seks point efter de to første kampe, og det giver altid en god selvtillid at komme afsted på den måde. Nu skal vi holde fødderne på jorden, for der venter en ny svær opgave mod Frederikshavn på fredag, siger Ronny Larsen, der dog er meget tilfreds med den dynamik, sommerens ændringer i truppen har skabt.

- Der er ikke nogen, der ikke byder sig til. Folk har fået at vide, at der er kamp om pladserne, og alle tager deres roller og forsøger at spille sig op derfra. Det gælder de nye som de gamle spillere, siger han.