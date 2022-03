Aalborg Pirates havde ikke kræfterne til to topkampe på to dage

ISHOCKEY:Uden fem af de store profiler rakte kræfterne hos Aalborg Pirates ikke til endnu en sejr over et tophold, da de onsdag aften gæstede SønderjyskE i Metal Ligaen.

Tirsdagens 3-1-sejr hjemme over Herning blev vekslet til et 2-3-nederlag i Vojens, men det var uhyre tæt på, at aalborgenserne i slutsekunderne havde taget det point, som definitivt havde sikret dem grundspilssejren.

Efter at Mikkel Højbjerg med ét minut tilbage havde reduceret til 2-3, så dansede pucken efterfølgende omkring SønderjyskE-keeper Patrick Galbraith - uden at den ville det sidste stykke over stregen.

Nederlaget betyder, at Aalborg Pirates kan blive tvunget til at få ét point ud af udekampen mod Odense på tirsdag, der er holdets sidste opgør i grundspillet.

Kampfakta: SønderjyskE - Aalborg Pirates 3-2 Periodecifre: 1-0, 2-1, 0-1 Mål: 1-0 Alex Rauter (08:26), 2-0 Steffen Frank (25.17), 3-0 Alex Rauter (29.33), 3-1 Victor Panelin-Borg (34.56), 3-2 Mikkel Højbjerg (58.47) Udvisninger: SønderjyskE 5x2 min, Aalborg 4x2 min. Tilskuere: 1569 VIS MERE

Onsdag aften var Aalborg Pirates igen uden russeren Kirill Kabanov, der med succes var taget til Ukraine for at hente sin familie i sikkerhed fra krigen, og derudover sad Charlie Curti, Patrick Bjorkstrand, Pierre-Olivier Morin og Martin Højbjerg fortsat udenfor.

De resterende spilleres ben så særdeles tunge ud - dagen efter sejren over Herning på hjemmebane. Defensiven sejlede i hvert fald i perioder i Vojens, hvor hjemmeholdet af samme grund fik foræret et hav af friløbere.

Alex Rauter udnyttede en sådan til at bringe SønderjyskE i front, og Steffen Frank gjorde det samme, inden Alex Rauter atter var på pletten og øgede til 3-0 halvvejs gennem kampen.

Backen Victor Panelin-Borg sprøjtede lidt håb ind hos aalborgenserne med en flot reducering til 1-3 i slutningen af 2. periode. Aalborg Pirates’ spillere hævede også niveauet i 3. periode, men de manglede altså lige det sidste i at fuldbyrde comebacket.