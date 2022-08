Aalborg Pirates henter amerikansk målsluger

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har mandag præsenteret den 27-årige amerikanske forward Trevor Gooch, som i seneste sæson havde ild i staven i den amerikanske ECHL liga. Her blev det til 61 point i 52 kampe for Reading Royals, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Trevor Gooch er en alsidig spiller, som kan spille flere offensive positioner, og det bliver værdsat af piraternes sportschef, Ronny Larsen.

- Vi er rigtig glade for, at vi har fået Trevor tilknyttet til Pirates i den kommende sæson. Han er en skøjtestærk forward, der både kan spille som center, men også som wing. Han er en spiller, der går direkte på mål, og er også en målscorende spiller, siger han.

Den amerikanske forward har tidligere spillet i Europa for henholdsvis italienske Sterzing/Vipiteno, hvor han blev topscorer, og for ungarske MAC HKB.

- Trevor bliver en vigtig brik i det offensive spil, men defensivt arbejder han også godt for holdet. Men det er især de offensive kvaliteter, som han kommer til at bidrage med i Aalborg, hvor han kommer til at være vigtig i powerplay, hvor vi nu har endnu en skudtrussel. Han har scoret en del mål over de seneste to sæsoner, og den tendens ønsker vi, at han fortsætter med i Aalborg, lyder det fra Ronny Larsen.

Pirates skriver, at Trevor Gooch snarest ankommer til Aalborg, men at papirarbejde fortsat mangler at blive bragt i orden ved Udlændingestyrelsen.