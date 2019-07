Aalborg Pirates henter back

ISHOCKEY: Aalborg Pirates har fredag forstærket sin backbesætning forud for den kommende sæson.

Amerikanske Tim Davison er hentet til, og han bliver dermed den første udenlandske back, klubben skriver kontrakt med forud for sæsonen.

- Tim er en stærk back med et godt skøjteløb og god puckkontrol. Han har et godt øje for sine holdkammerater, og han vil uden tvivl være et aktiv for os, siger cheftræner Garth Murray i en pressemeddelelse.

Tim Davison, der slutter sig til Aalborg Pirates-truppen, når hans arbejds- og opholdstilladelse er på plads, kommer til Aalborg Pirates med store ambitioner.

- Tim Davison kommer fra Nordamerika og vil til Europa for at bruge Danmark som et springbræt til en større europæisk liga. Det vil vi gerne hjælpe ham med i Pirates, og vi syntes, at der er et godt match mellem os, siger Garth Murray