Aalborg Pirates henter canadisk målmager

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har tilknyttet en 28-årig canadisk center for resten af sæsonen - i et forsøg på at forstærke holdet. Det drejer sig om Ben Duffy, der har erfaring fra den næstbedste nordamerikanske liga, AHL.

Senest har canadieren spillet i den næstbedste tyske række, DEL2, hos EC Kassel Huskies, hvor han lavede 58 point i 50 kampe - fordelt på 18 mål og 40 assists.

- Vi sonderede markedet efter en center, der er stærk i offensiv zone, men også arbejder godt i egen zone. Med sit store blik for spillet bliver Ben Duffy også vigtig i powerplay - ligesom han selv er en skudtrussel, siger sportschef Ronny Larsen i en pressemeddelelse.

Tilførslen af canadieren er ifølge Aalborg Pirates finansieret af spillersponsorater i klubbens eksisterende sponsorkontrakter.

Næste opgave for aalborgenserne i Metal Ligaen er på fredag 15. januar, hvor Herning gæster Bentax Isarena. Det er dog uvist, om Ben Duffy når at blive spilleberettiget allerede til den kamp.