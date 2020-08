Aalborg Pirates henter dansk-svensk back

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har skrevet kontrakt med den 23-årige dansk/svenske back Anton Schou for den kommende sæson, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Anton Schou kommer til Aalborg efter en del år i det svenske, hvor han har været en del af ungdomsprogrammet i AIK Stockholm, inden han kom til Vimmerby HC i Division 1 og har siden spillet i Division 1.

- Anton har både dansk og svensk pas, hvilket gav os muligheden for at tilføje ham til truppen til den kommende sæson, uden at han tager en plads for en udlænding. Han kommer til Aalborg for at studere, så der var mulighed for at kombinere ishockey på eliteplan samt uddannelse, siger sportschef Ronny Larsen.

Anton kommer senest fra et ophold Östersunds IK i den svenske Division 1, hvor han nåede syv kampe. Tidligere på sæsonen spillede han for Kalix HC, hvor han ligeledes var assisterende kaptajn. Tilbage i 2014-15 sæsonen spillede han på AIKs U18 hold sammen med Jeppe Jul Korsgaard.

- Anton har sin styrke i det defensive arbejde på isen og har ikke været den store målscorer. Han sætter en dyd i solidt arbejde i egen zone, og han placerer sig godt på isen, og vi har fået gode referencer på ham, siger Ronny Larsen.