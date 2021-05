Aalborg Pirates henter forstærkning i Esbjerg

ISHOCKEY:Aalborg Pirates forstærker sig i næste sæson med Anders Koch, der kommer til klubben fra Esbjerg Energy, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Den 23-årige back har fået en toårig aftale.

- Vi har haft et øje på Anders i nogle sæsoner efterhånden, og vi synes, at han har udviklet sig stærkt over de seneste sæsoner i Metal Ligaen. Dog ser vi stadig gode muligheder for, at han kan udvikle sig yderligere hos os i de kommende sæsoner.

- Anders Koch er stærk i egen zone og er stærk i placeringsspillet. Anders gør det svært for modstanderne at komme til de store muligheder, når han er på isen. I den netop afsluttede sæson fik Anders masser af spilletid i slutspillet, og han var en af de bedste backer for Esbjerg, siger sportschef Ronny Larsen.

Anders Koch slutter sig snarest til holdet, der allerede består af en række af de danske spillere fra den netop afsluttede sæson.