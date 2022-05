Aalborg Pirates henter ny målmand

ISHOCKEY:Aalborg Pirates forstærker målmandsposten frem mod den kommende sæson med Thomas Lillie, der senest har været på kontrakt hos Esbjerg Energy.

26-årige Lillie, der har en fortid i Frederikshavn White Hawks, har sat sin signatur på en toårig kontrakt, fortæller Aalborg Pirates i en pressemeddelelse.

- Lillie er en af ligaens bedste danske målmænd, og han har flere gange været en torn i øjet på os i de kampe, hvor vi har spillet mod ham. Vi er glade for nu at få ham til Aalborg, så vi nu uden tvivl kan sige at vi har ligaens bedste målmandsteam. Det giver os en masse fleksibilitet i forhold til, hvem der spiller de forskellige kampe i en forhåbentlig lang sæson.

- Lillie er rigtigt gode venner med Niko (Nikolaj Carstensen, red.), som har været en stor hjælp omkring at få ham med på holdet i Aalborg Pirates. Vi er naturligvis stolte over, at nogle af de bedste spillere i Danmark kan se, at vi har gang i noget godt og gerne vil være en del af det, siger sportschef Ronny Larsen.

George Sørensen og Frederik Søgaard, der har passet Aalborg Pirates' mål i den netop overståede sæson, er også på kontrakt i klubben i næste sæson.