Aalborg Pirates henter ny målmand

AALBORG:George Sørensen får en ny makker i Aalborg Pirates' mål i den kommende sæson, fortæller de danske mestre på sin hjemmeside.

Thomas Lillie har selv bedt om at komme ud af sin kontrakt før tid, og han erstattes derfor af den tidligere ungdomslandsholdsmålmand Albert Adamsen, der senest har tørnet ud for Manglerud i den bedste norske række.

- Vi er naturligvis kede af, at Thomas ikke ønsker at fortsætte i Aalborg Pirates, men vi ønsker ikke at stå i vejen for hans ønske. Vi vil gerne takke ham for hans professionelle indstilling både på og uden for isen gennem hele sæsonen.

- I Albert får vi en sulten målmand hjem fra udlandet, der allerede har prøvet en masse i en ung ishockeykarriere, og han kender ligaen efter flere sæsoner. Derudover kommer han til at blive en vigtig brik i en lang sæson, der også står på blandt andet Champions Hockey League, siger sportschef Ronny Larsen.

23-årige Albert Adamsen har fået sin ishockeyopdragelse i Rødovre, og i Danmark har han også repræsenteret Herning Blue Fox og Odense Bulldogs, mens han foruden Norge har været på udenlandsophold i Schweiz, Østrig og Nordamerika.