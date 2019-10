Aalborg Pirates henter tidligere Frederikshavn-spiller

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har tirsdag forstærket holdet med en gammel kending af nordjysk ishockey.

Den svenske forward Thom Flodqvist, der i 2013/2014-sæsonen spillede for Frederikshavn White Hawks, har skrevet under på en kontrakt for resten af sæsonen og kan få sin debut allerede tirsdag aften, hvor Aalborg Pirates tager imod Herning Blue Fox.

- Der bliver kamp om pladserne på holdet og den sportslige sektor ser Thom som en god sikring af bredden på holdet i tilfælde af skader med videre, skriver Aalborg Pirates på sin hjemmeside.

Den nu 29-årige Thom Flodqvist kommer til fra Kristianstads IK fra den næstbedste svenske række.