Aalborg Pirates henter topscorer hjem

ISHOCKEY: Aalborg Pirates får hjælp fra en gammel kending i den resterende del af denne sæson i Metal Ligaen.

Peter Quenneville, der i sidste sæson var klubbens topscorer, gør således comeback i klubben.

- Pete er den målscorer, som vi har manglet. Vi føler ikke, at Pete er en lottokupon, da vi kender ham fra sidste sæson, hvor han blev topscorer i ligaen - og han kender os, lyder det fra sportschef Ronny Larsen.

I Aalborg Pirates kan de takke en række loyale sponsorer for, at det er lykkes at lande en aftale med sidste sæsons topscorer.

Steen M. Hansen, Thomsen & Fals, DanContainer, Vestergaard Bogtrykkeri og Malerfirmaet Vejby Olesen samt et par unavngivne sponsorer yderligere er årsagen til, at Peter Quenneville er tilbage i Aalborg Pirates.

- Uden den hjælp kunne vi ikke have løftet opgaven, og nu er det faktisk sådan, at vi får Pete ind nærmest uden, at vi selv får nogen omkostning på det. Så er det et taknemmeligt job at være direktør, når man mærker den opbakning, lyder det fra direktør Thomas Bjuring.

Peter Quenneville har tilbragt efterårssæsonen 2017 dels i den tjekkiske klub Pardubice HC, hvor han - ifølge hockeydb.com har spillet 12 kampe med to mål og en enkelt assist til følge, dels i finske SaiPa, hvor det er blevet til ni kampe med tre mål og en enkelt assist til følge.