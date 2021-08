Aalborg Pirates hev målrig første sejr hjem i vanvittigt comeback

ISHOCKEY:Efter en stime af nederlag i alle de forgående træningskampe lykkedes det endelig Aalborg Pirates at spille sig til en sejr i den sidste kamp op mod sæsonstarten. Det blev en målrig en af slagsen, da nordjyderne tæskede det tyske DEL2-hold (2. division) Löwen Frankfurt med hele 8-2, hvoraf målene fra det aalborgensiske-hold først kom i anden og tredje periode.

Piraterne kom endnu en gang lidt kedeligt fra start, hvilket resulterede i at man kom bagud med 1-0 i første periode. Holdets russiske spiller Kiril Kabanov tog en udvisning blot få sekunder før periodepausen, hvoraf det tyske-mandskab begyndte anden periode i powerplay. Og så var Aalborg Pirates bagud med 2-0.

Dog formåede det forstærkede pirates-hold - stadig foruden Kaptajn, Julian Jakobsen - at levere et comeback af dimensioner i kampens anden periode, som de vandt 5-1. Det var Martin højbjerg, der skød sine holdkammerater varme, da han reducerede til 2-1. Lige bagefter udlignede brormand Mikkel Højbjerg til 2-2, og så var holdenes roller pludselig vendt.

I takt med at Aalborg Pirates kæmpede sig tilbage i kampen, steg intensiteten også, og det endte med en grim tackling til den rutineret back Lasse Bo Knudsen, der efterfølgende måtte forlade isen med hjælp fra to holdkammerater.

Det blev en episode, som for alvor fik tændt op under det danske tophold, der efterfølgende scorede til både 3-2, 4-2 og 5-2 på mål af to gange Jeppe Jul Korsgaard - der leverede sine kasser indenfor ét minut - og Thomas Spelling, der bragte Aalborg Pirates yderligere foran til periodepausen.

Målfesten stoppede ikke der. Igen vandt Aalborg Pirates perioden, denne gang med 3-0. De to ovenfor nævnte målscorere var nemlig ikke helt færdige med at skyde pucken i nettet, og det lykkedes dem at bringe Aalborg Pirates foran med yderligere 6-2 og 7-2.

Også canadieren Pierre-Oliver Morin formåede at komme på måltavlen, efter hans mål i forrige kamp blev annulleret for offside i målfeltet. Han fuldendte nemlig stillingen med et mål til 8-2, hvilket blev kampens endelige resultat.

Dermed blev det til et hattrick til Jeppe Jul Korsgaard, der nu virker til at være skudt varm op mod sæsonstarten 3. september, hvor Odense Bulldogs kommer på besøg i Gigantium.