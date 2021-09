Aalborg Pirates holdt sejrskursen efter straffedrama

ISHOCKEY:Med en 5-4-sejr efter straffeslag over Esbjerg Energy fortsatte Aalborg Pirates fredag aften en stærk sæsonstart.

Undervejs var piraterne ellers bagud tre gange, men hver gang blev der svaret igen. I straffeslag blev målmand George Sørensen den store helt, da han klarede Esbjergs tre forsøg, så nytilkomne Stephen Andersons scoring på Aalborg Pirates' andet forsøg var nok til at sikre Aalborg Pirates de to point.

Aalborg Pirates har på Metal Ligaens førsteplads nu fire point ned til nærmeste forfølger, Herlev.

Aalborg Pirates - Esbjerg Energy 5-4 Periodecifre: 1-1, 3-3, 0-0, 1-0 Mål: 1-0 Tobias Ladehoff (1.15), 1-1 Andreas Grundtvig (15.43), 1-2 Craig Puffer (24.23), 2-2 Patrick Bjorkstrand (26.09), 2-3 Søren Nielsen (33.05), 3-3 Anders Koch (35.18), 3-4 Søren Nielsen (36.09), 4-4 Mikkel Højbjerg (38.23), Stephen Anderson (65.00) Udvisninger: Aalborg Pirates 5x2 minutter, Esbjerg Energy 6x2 minutter Tilskuere: 3129 VIS MERE

Aalborg Pirates måtte som i de seneste kampe stille op uden Kirill Kabanov og Emil Marcussen, men hjemmeholdet fik alligevel en noget nær perfekt start.

Tobias Ladehoff scorede tre gange i tredje periode af onsdagens storsejr på 9-1 over Rødovre, og forwarden fortsatte målformen fredag, da han efter bare lidt mere end et minuts spil gjorde det til 1-0.

Efter syv minutters spil var gæsterne til gengæld tæt på at udligne ved den tidligere Aalborg Pirates-spiller Felix Scheel. Scheels afslutning tog indersiden af stolpen, og det var først efter et længere videokig, at kampens dommere kunne konkludere, at pucken ikke havde passeret mållinjen.

Godt et kvarter inde i første periode lykkedes det dog Esbjerg at få bragt balance i regnskabet. Vestjyderne vandt en faceoff i Pirates' zone, og pucken havnede hos Andreas Grundtvig, der ikke svigtede, da han fik frit skud midt for mål.

Tobias Ladehoff var tæt på at gentage bedriften fra første periode igen i anden periodes indledning, men trods energisk arbejde tæt under mål fik han ikke presset pucken over stregen.

I stedet tog Esbjerg føringen, efter at Aalborg Pirates pådrog sig to udvisninger indenfor 15 sekunders mellemrum. Særligt den anden til kaptajn Julian Jakobsen syntes tynd, og det overtal udnyttede Craig Puffer til at brage pucken op i nettaget.

Mindre end to minutter senere havde Aalborg Pirates dog igen bragt balance i regnskabet. Ian Edmondsons fine pasning fandt Patrick Bjorkstrand tæt under mål, og han kunne styre pucken i mål.

Godt 13 minutter inde i anden periode generobrede gæsterne imidlertid føringen. Søren Nielsen var først over en løs puck, og det gav forwarden frit spil midt for mål.

Igen svarede Aalborg Pirates dog godt igen, da backen Anders Koch tog sagen i egen hånd og afdriblede et par Esbjerg-spillere, før han sendte udligningen i nettet.

Glæden var dog kort, for der gik end ikke et minut, før Aalborg Pirates igen var bagud. Søren Nielsen lagde pucken på mål fra en spids vinkel, og på forunderlig vis fik Pirates-målmand George Sørensen fumlet den over egen mållinje.

Målene blev dog ved med at vælte ind, så små to minutter før anden periodes udløb kom Aalborg Pirates endnu engang på omgangshøjde, da hjemmeholdet denne gang udnyttede en overtalssituation. Thomas Spelling lagde pucken til rette for Mikkel Højbjerg, der resolut sendte pucken i nettet.

Fire minutter inde i tredje periode burde hjemmeholdet også have taget føringen, da Tobias Ladehoff fik frit løb mod mål, men han sendte afslutningen forbi mål.

Aalborg Pirates havde generelt et pænt overtag i størstedelen af tredje periode, men ind ville pucken ikke, og det ville den heller ikke for gæsternes Søren Nielsen, da han et godt minut før tid fik muligheden for at sende de tre point til Esbjerg, men forwarden mislykkedes i sit forsøg på at afdrible George Sørensen.

Kort efter hoppede og dansede pucken tæt under Esbjergs mål, men gæsterne fik afværget, og derfor måtte kampen ud i overtid.

47 sekunder inde i overtiden pådrog gæsternes Jeffrey King sig en udvisning. Pirates-træner Garth Murray tog timeout for at lægge en slagplan, og overtallet gav også en kæmpe mulighed til Julian Jakobsen tæt under mål, men skarpheden manglede.

Derfor skulle kampen afgøres i straffeslag. Søren Nielsen startede med at brænde for Esbjerg, men Patrick Bjorkstrand gjorde det samme for hjemmeholdet. Heller ikke Felix Scheel kunne få pucken forbi George Sørensen, så Aalborg Pirates kom i teten, da Stephen Anderson scorede på Aalborg Pirates' andet forsøg. Til sidst blev det alle gode gange tre for George Sørensen, der også klarede Esbjergs sidste forsøg og sikrede Aalborg Pirates de to point.