Pirates-direktør usikker på europæisk finale-hjemmebane

ISHOCKEY:Aalborg Pirates sikrede sig for nylig en historisk finaleplads ved den europæiske Continental Cup, da de vandt semifinalestævnet hjemme i Sparekassen Danmark Isarena. Forude venter nu superfinalen 7. til 9. januar.

Oprindeligt var isarenaen i disse dage reserveret til KMD Cuppen i fodbold med superligaklubben AaB som vært, men indendørsstævnet er blevet udsat til senere i 2022. Derfor er hallen alligevel til rådighed for Aalborg Pirates, der nu har mulighed for at byde ind som arrangør.

- Vi fik besked omkring hallen onsdag, så det er egentlig så nyt, at vi stadig er ved at diskutere det. Jeg tror umiddelbart ikke, vi søger det, men nu må vi se. Der er stadig en uge til 1. december, hvor vi senest skal søge, fortæller administrerende direktør i Aalborg Pirates, Lars Laursen.

- Der er selvfølgelig flere ting, som giver mening ved at byde ind, da vi lige har prøvet det. Men der er meget arbejde med det, og vi skal trække meget på både vores medarbejdere og frivillige. 30. december har vi årets største kamp mod Frederikshavn, ligesom vi også vil byde på Final4, så med Continental Cup Super Final vil vi komme til at trække på vores kræfter i fire måneder i træk, hvilket vi skal tænke over, understreger direktøren.

Da Aalborg Pirates afholdt Continental Cup i sidste weekend, var der i gennemsnit knap 1000 tilskuere på pladserne, hvilket var under det ønskede fra klubben.

- Vi synes faktisk selv, at vi havde lavet en fair og skarp billetpris, da det var en samlet pris for alle kampene, hvor hver enkelte kamp dermed kostede under 50 kr. Vi var godt klar over, at de europæiske kampe trækker mindre end Metal Ligaens kampe, så det havde vi rettet os ind efter. Men det er selvfølgelig noget, som vi skal evaluere på, forklarer Lars Laursen omkring det lettere skuffende fremmøde.

Aalborg Pirates er tre kampe fra at kunne løfte klubbens første europæiske trofæ. Foto: Torben Hansen

Også en eventuel tur ud af landet kan få betydning for piraternes endelig valg omkring Continental Cup Super Final.

- Det er klart, at rejseudgifter har en betydning, men som vi ser det, står valget mellem os og Polen, og skulle det blive Polen, så er rejseudgifterne ikke så vilde. Samtidig kan der også være noget over, at holdet får sådan en rejse som oplevelse, hvilket kan rykke dem tættere sammen i bussen, forklarer Aalborg-direktøren.

Med ambitioner om at vinde turneringen ville en hjemmebane dog også have en betydning for både spillere, medarbejdere og fans.

- Grunden til, at vi ofte søger at afholde de store stævner, er jo fordi, vi tror på, at holdet kan vinde, hvilket er federe på hjemmebane, men der er jo flere ting, som spiller ind. For mig er det egentlig vores ressourcer, som er det primære i den her beslutning, fastslår Lars Laursen.

Udover Aalborg Pirates har Continental Cup Super Final deltagelse af HK Gomel fra Hviderusland, Karaganda fra Kasakhstan og Krakow fra Polen.