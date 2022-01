Aalborg Pirates-kaptajn drømmer om et stort resultat ved OL: - Det vil jeg alle dage bytte for en Final4-deltagelse

ISHOCKEY:Sammen med Jesper Jensen fra Frederikshavn White Hawks var Aalborg Pirates’ Julian Jakobsen repræsentanterne for de to nordjyske ishockeyklubber, da landstræner Heinz Ehlers sent tirsdag aften offentliggjorde sin trup til det forestående Vinter-OL i Beijing.

Og dermed faldt der en sten fra Aalborg Pirates-kaptajnens hjerte.

- Der er rigtig mange gode spillere, så jeg har bestemt ikke taget noget for givet. Langt om længe har vi kvalificeret os til at spille med på den helt store scene, og jeg er selvfølgelig glad for, at jeg skal med.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver et karrierehøjdepunkt. Vi ved jo alle sammen, hvor meget et OL fylder i hele verden i medierne og for folk hjemme i stuerne, så det er en drøm, der går i opfyldelse, siger Julian Jakobsen.

Han og holdkammeraterne i Aalborg Pirates har fået aflyst de seneste tre kampe i Metal Ligaen, fordi coronavirus har bredt sig som en steppebrand i truppen, men det burde ikke kunne sætte en stopper for Julian Jakobsens deltagelse i Beijing.

- Jeg har været smittet, så jeg er ikke så nervøs. Jeg er blevet clearet og har fået stemplet, der gør, at jeg kan komme ind i Kina, siger Julian Jakobsen.

Det danske ishockeylandshold spiller den første OL-kamp mod Tjekkiet 9. februar. Derudover er danskerne også i pulje med Schweiz og det russiske hold i det indledende gruppespil i turneringen, der på grund af coronapandemien ikke får deltagelse af NHL-spillere.

- Det er ikke nemt at skabe et resultat, for det er jo verdens 11 bedste hold plus Kina, der deltager, men det er jo ens for alle, at NHL-spillerne ikke er med, og jeg tror ikke, at det har gjort vores muligheder for at skabe en overraskelse og et stort resultat mindre. Det er bestemt ikke noget dårligt hold, vi har. Vi har rigtig mange erfarne spillere, der har præsteret på et højt niveau, siger Julian Jakobsen.

Ishockeyturneringen ved OL løber frem til 20. februar, så i teorien kan det koste Julian Jakobsen deltagelsen ved pokalturneringens Final4, der spilles i Aalborg 18.-19. februar.

- Jeg håber da, at de to ting kommer til at kollidere, for det vil betyde, at det danske landshold har leveret en pragtpræstation i Kina. Det ville være fantastisk og noget, jeg alle dage vil bytte for en Final4-deltagelse, siger han.

Foruden Julian Jakobsen og Jesper Jensen tæller den danske trup også nordjyderne Oliver Larsen, Nicolai Meyer og Nick Olesen.