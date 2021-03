Aalborg Pirates' kaptajn gik forrest: Satte vi lige verdensrekord?

ISHOCKEY:Det er ikke hverdagskost, at et ishockeyhold scorer tre mål på 20 sekunder. Men det var det, Aalborg Pirates gjorde i 3. periode og på den måde vendte 1-2 til føring 4-2.

Dermed grundlagde de en vital første sejr i semifinaleserien mod Esbjerg Energy, er kom til at lyde på 4-3.

De 20 sekunder er en tangering af rekorden for de tre hurtigst scorede mål i verdens stærkeste ishockeyliga, NHL, som Boston Bruins satte i 1971. Så der skulle altså noget helt exceptionelt til, før aalborgenserne endelig fik skovlen under Esbjerg i denne sæson.

- Du kan vel godt skrive, vi lige satte verdensrekord, grinte kaptajn Julian Jakobsen efter kampen i Bentax Isarena - inden han tog den mere seriøse mine på.

Aalborg Pirates og Esbjerg Energy tog tirsdag aften hul på deres duel i DM-semifinalen. Kamp ét af op til syv opgør blev spillet i Bentax Isarena. Foto: Martin Damgård

- Esbjerg er virkelig svære at spille imod, men i dag var vi enige om bare at gå ud og mose på i et højt tempo - uden at blive for følelsesladede - og det synes jeg, vi havde succes med.

- Men det bliver helt sikkert en tæt serie, for begge hold har mange gode individualister og dygtige backs, der kan føre pucken frem. Så derfor var det også utroligt dejligt at få den første sejr. Det betyder meget mentalt i sådan en serie.

- Jeg fornemmer, at vi måske fik kørt dem lidt trætte, som kampen skred frem, og det skal vi forsøge at arbejde videre med, lød det fra Julian Jakobsen.

Kaptajnen stod for udligningen til 1-1 i powerplay syv sekunder før 1. periodes udløb, og han satte også 4-2-scoringen ind i 3. periode.

- Jeg kan godt lide de her afgørende slutspilskampe. I sådan en lang sæson går det op og ned, men når vi nærmer os foråret og slutspillet, bliver det rigtig, rigtig sjovt, sagde den 33-årige landsholdsspiller.

Cheftræner Garth Murray har også bemærket, at Julian Jakobsen har skruet op for charmen.

- Han bliver ikke yngre, men han har virkelig ishockeyhjerne og passer på sin krop og arbejder hårdt i træningen udenfor isen. Det giver ham bare en fordel i kampene, og han er en fantastisk fyr at have som kaptajn, sagde den canadiske cheftræner.