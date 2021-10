Aalborg Pirates klar med den største investering i klubbens historie

ISHOCKEY:På bagkant af corona-restriktioner og alle de udfordringer, det har givet de professionelle sportsforretninger, trodser de aalborgensiske flagskibe alle bekymringer og sætter vind i sejlene.

AaB oplever kæmpe succes den kommercielle del, hvor sponsorerne står i kø for at blive en del af klubbens netværk. Aalborg Håndbold har rygende travlt med at opgradere, og her er direktør Jan Larsens største udfordring, at Jutlander Bank Arena er for lille til at imødegå den enorme interesse, hans håndboldprojekt samler.

Hos Aalborg Pirates har man også fuld gang i en positiv udvikling af selve forretningsmodellen, der skal agere løftestang for de sportslige ambitioner.

Hvis du skal i Gigantium til torsdagens kamp mellem Aalborg Pirates og Herlev, vil du måske lægge mærke til, at de normale reklamebander, der indhegner det øvre tribuneafsnit er væk.

- Vi er i gang med at få sat 198 meter LED-bander op, fortæller direktør Lars Laursen.

LED-bander er de lysende reklamebander, der ses til fodbold og håndbold. De rykker altså ind i ishockeyhallen, og i et hidtil uset omfang. Det er nemlig ikke kun de knap 200 meter LED-bander på balkonen, der skal installeres. Der kommer også LED-bander i forbindelse udskiftningsboksene.

- Det er yderligere to gange 12 meter, så vi kommer et godt stykke over 200 meter LED-bander, hvilket er den største økonomiske udskrivning i klubbens historie, siger Lars Laursen.

- Det er en investering i omegnen af 2,5 millioner kroner. Det er en stor investering for os, men vi har naturligvis regnet på det, og det er en investering, der gerne skal give mulighed for at løfte vores kommercielle del yderligere i de kommende år, siger Lars Laursen.

Normalt er alle reklameskilte og is-reklamer solgt, når sæsonens første kamp spilles, men med de nye LED-bander er der mulighed for at imødekomme sponsorinteresse i løbet af en sæson.

- Det giver en helt anden fleksibilitet, og så er der den visuelle oplevelse. Det kommer til at se godt ud med de muligheder, som LED-banderne giver os, pointerer Pirates-direktøren.

Oprindeligt var det planen, at installationen af LED-banderne skulle ske i sommerpausen, og det gjorde den sådan set også. Der var dog et markant problem.

- Vi løb ind i en udfordring. Når vi tændte det første sæt LED-bander, så var der et kort øjeblik, hvor de lyste voldsomt op, og den mængde strøm, som de krævede, var vel nærmest nok til at mørklægge hele Aalborg Øst, og vi kan ikke forlange af Gigantium, at de skal lave ny strøm, fordi vi skal have nogle LED-bander til at køre, så vi måtte finde en anden løsning. Det er så den, vi skal til at sætte op nu, siger Lars Laursen.

Han forventer, at de nye LED-bander er klar til brug i slutningen af oktober.