Se billederne: Aalborg Pirates kom tættere semifinale i uskøn kamp

ISHOCKEY:Aalborg Pirates gik ind til opgøret med sejre i de to første kampe i kvartfinaleserien, der spilles bedst af syv, og de var også bedst fra starten af første periode.

Den første store chance kom allerede efter 40 sekunders spil, og den faldt til Nikolaj Carstensen, der dog ikke formåede at give piraterne drømmestarten inden for det første minut.

Fem minutter senere kom forløsningen, da Johan Skinnars legede kispus med Herlevs defensiv og fandt en helt fri Emil Marcussen, der udnyttede det flotte oplæg som fortjent, og så var hjemmeholdet på 1-0.

Aalborg Pirates havde flere store chancer herefter, men Eagles-keeperen stod godt inde i målet, inden han igen måtte give fortabt efter ca. 14 minutter. Her scorede Mikkel Højbjerg til 2-0 i Pirates' andet powerplay i perioden, denne gang kun 10 sekunder inde i overtalsperioden.

Det blev også 3-0 ved østrigeren Emilio Romig, der sendte pucken mod mål, og der valgte Herlev-keeperen for en gangs skyld ikke at parere pucken, og det måtte betegnes som et drop.

Aalborg Pirates havde dermed skabt en solid føring, men de mistede noget vilje og energi mod slutningen af perioden, hvilket gav en reducering til 3-1 til Herlev Eagles.

Anden periode startede lige så skidt, første periode sluttede for piraterne, bortset fra at de ikke lukkede mål ind. Det var Herlev, der dominerede på pucken, og de havde flere gode muligheder for at bringe sig tilbage i opgøret.

De havde blandt andet næsten to minutter, hvor de spillede fem mod tre, men den mulighed udnyttede de ikke. Perioden bød også på drama, hvor der flere gange var infights, og det gav også udvisninger til nogle af de implicerede.

Det var ikke Pirates' fortjeneste, at de gik fra perioden uden at indkassere mål, og dermed kunne bevare føringen på 3-1 inden afgørende periode i opgøret.

Kampfakta Aalborg Pirates - Herlev Eagles 3-1 Periodecifre: 3-1, 0-0, 0-0 Mål: 1-0 Emil Marcussen (05.30), 2-0 Mikkel Højbjerg (14.18), 3-0 Emilio Romig (17.10), 3-1 Mikkel Holm Skjellerup (19.00) Udvisningsminutter: Aalborg 12. Herlev 14 Tilskuere: 2564 VIS MERE

Aalborg Pirates-spillerne måtte gå ind til tredje periode med den følelse af, at de skulle forsvare 3-1 hjem, i stedet for at satse på at komme frem at lukke kampen tidligt i perioden.

Det var også sådan, at tredje periode startede, men de blev ikke sat under et lige så stort pres som i den foregående periode, og den helt store nervøsitet for at smide den tidlige 3-0-føring kom dermed aldrig på tale.

George Sørensen i Pirates-målet måtte dog lige hive et par store redninger frem til sidst, men Aalborg Pirates vandt opgøret 3-1, og de kan derfor afgøre serien aller tidligst fredag, hvor de gæster Herlev i det fjerde opgør i Metal Ligaens kvartfinale.