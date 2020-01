Aalborg Pirates-målmand fejrede sejr over Frederikshavn med kontraktforlængelse

ISHOCKEY:Mens Frederikshavn White Hawks' Tadeas Galansky havde en sjælden offday, så stod George Sørensen igen stærkt i målet for Aalborg Pirates, da topholdet vandt det nordjyske ishockeybrag med 5-1.

Kort efter slutsignalet blev det annonceret på isen i Bentax Isarena, at aalborgensernes målmand har forlænget sin kontrakt, så den også gælder for næste sæson.

- Vi ordnede det lige efter kampen, da Ronny (Larsen, sportschef, red.) trak mig til side. Men jeg havde ingen idé om, at klubben ville gøre et stort stunt ud af det, grinede George Sørensen efter kampen.

Han vendte inden denne sæson hjem til Metal Ligaen efter nogle år i svensk ishockey med svingende spilletid, og han har fra starten præsteret utroligt stabilt.

George Sørensen i aktion i søndagens kamp i Bentax Arena.

- Jeg spillede jo desværre ikke så meget i Sverige til sidst, så det har hele tiden været planen at komme hjem og få mindst et par sæsoner i Danmark. Jeg er 24 år og vil gerne spille en masse kampe og vise mig frem for landsholdet og eventuelle udenlandske klubber, at jeg kan spille stabilt over en længere periode, forklarer George Sørensen.

Stabile har Aalborg Pirates også været i denne sæson, og der var ikke meget at rafle om i søndagens 5-1-sejr over Frederikshavn White Hawks.

- Vi gav lidt chancer væk, men langt hen af vejen synes jeg, at vi holdt dem meget på ydersiden, så der var rimelig styr på det. Måske blev vi lidt for passive i 2. periode, men det fik vi rettet op på i de sidste 20 minutter.

Inden mandagens andendagsgilde i Frederikshavn er aalborgenserne 16 point fri i toppen af Metal Ligaen. Og selvom det bliver holdets tredje kamp på fire dage - mod to på to for vendelboerne.

- Men det tror jeg ikke får nogen indflydelse. Vi er i god form, og efter mandagens kamp har vi en lille pause, så det skal nok gå, mener George Sørensen.