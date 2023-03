Aalborg Pirates måtte grave dybt efter ny kvartfinalesejr

AALBORG:Aalborg Pirates tog tirsdag aften en lille men vigtigt skridt videre i ishockeyslutspillet. Med en 4-2-sejr hjemme over Rungsted Seier Capital har de nu vundet to opgør i kvartfinaleserien - mod sjællændernes eneste gevinst.

Det holdt dog hårdt for aalborgenserne, der i 60 minutter blev matchet hårdt af genstridige Rungsted. Aalborg Pirates kom ellers flyvende ud til opgøret og tacklede, så det rungede foran 3000 tilskuere i Sparekassen Danmark Isarena.

Aalborg Pirates - Rungsted Seier Capital 4-2 Ishockey, Metal Ligaen

DM-kvartfinale, tredje opgør

Periodecifre: 2-1, 0-0 2-1

Mål: 1-0 Jeppe Jul Korsgaard (3.23), 2-0 Ian Edmondson (3.57), 2-1 Lucas Andersen (19.56), 3-1 Matt Salhany (45.18), 3-2 Brett Thompson (55.44), 4-2 Matt Salhany (59.42)

Udvisninger: Aalborg 3x2 min, Rungsted: 1x2 min.

Tilskuere: 2983

Aalborg Pirates fører 2-1 i kampe. Der spilles bedst af syv kvartfinaler.

Spillerne var tydeligt opsatte på at vise fansene, at nedsmeltningen på 2-11 i fredagens første kvartfinale var en fejltagelse. Piraterne viste sig samtidig hamrende effektive og slog efter godt tre minutters spil til på en af deres første muligheder.

Jeppe Jul Korsgaard var lynhurtigt over en returpuck og sendte den fladt i nettet, før Rungsteds keeper nåede at reagere.

Historien gentog sig bare 30 sekunder senere bortset fra, at det denne gang var Ian Edmondson, der huggede til på en retur. Canadieren sendte pucken utageligt op under overliggeren til 2-0.

George Sørensen stod fremragende i Aalborg Pirates' mål, men i slutningen af 1. periode var han prisgivet, da Rungsted var to mod én. Foto: Martin Damgård

Rungsted var dog ikke parat give fortabt uden kamp og fik i slutningen af 1. periode lagt godt pres på George Sørensens mål. Med bare fire sekunder til pausen spillede de sågar Pirates-defensiven tynd og fik reduceret aalborgensernes føring til 2-1.

Rungsted tog momentum med sig videre til 2. periode og virkede til at være i overskud på både fart og fysik. 12 minutter inde i perioden fik aalborgensernes defensiv da også trukket bukserne helt af, men George Sørensen diskede op med en mirakelredning på stregen og forhindrede på utrolig vis udligningen.

Med to minutter tilbage af 2. periode var det også Rungsted, der fik kampens første mulighed i powerplay, men her fungerede hjemmeholdets boksspil godt, og de kunne tage 2-1-føringen med ind til de sidste 20 minutter.

Julian Jakobsen røg i isen i 2. periode, men kampens dommer-kvartet så til Pirates-fansenes store fortrydelse ikke nogen strafbar forseelse. Foto: Martin Damgård

Pirates kom væsentligt bedre ud til 3. periode og lignede nu igen et hold med overskud - som de havde gjort det i kampens første kvarter. Der var spillet fem minutter, da presset gav pote. Matt Salhany var pludselig fri - om end med ryggen til mål - men amerikaneren formåede alligevel at ekspedere pucken over stregen til 3-1 for hjemmeholdet.

Siden fik Aalborg Pirates deres første powerplay-chance i kampen, men den formåede de ikke at udnytte. Med seks minutter igen fik Rungsted i stedet muligheden i spillet fem mod fire, og de var anderledes effektive og prikkede reduceringen til 3-2 ind.

Det holdt hårdt, men med det yderste af neglene fik aalborgenserne reddet stormen af, og til slut kunne Matt Salhany sætte 4-2 i et tomt net med 18 sekunder tilbage.

Aalborg Pirates slog Rungsted 4-2