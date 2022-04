Aalborg Pirates-matchvinder forventer ekstremt svær finaleserie

ISHOCKEY:Aalborg Pirates' Patrick Bjorkstrand sikrede sejren med den afgørende scoring til slutresultatet 4-3 tidligt i 3. periode fredag aften hjemme mod Rungsted Seier Capital i den første af potentielt syv DM-finalekampe, og det var et opgør, der balancerede på en knivsæg, og det tætte første opgør vil formentlig ikke være en enlig svale i denne finaleserie.

- Vi har det mindset, at det bliver en tæt og rigtig hård serie, og så må vi egentlig bare tage det én kamp ad gangen og se, hvad der sker.

- Vi respekterer modstanderen rigtig højt, for de har jo et rigtig godt hockeyhold og er forsvarende danske mestre, så vi ved, at det kommer til at blive en hård serie, og slutspilshockey skal være svært og hårdt - det er dét, der gør det fedt, lyder det fra Patrick Bjorkstrand efter første finaleopgør og sejr.

Kampen i tal 1. DM-finale, ishockey Aalborg Pirates - Rungsted Seier Capital 4-3 Periodecifre: 2-1, 1-2, 1-0 Mål: 0-1 David Madsen (2.07), 1-1 Emilio Romig (3.23), 2-1 Lasse Bo Knudsen (12.07), 2-2 Nichlas Hardt (21.03), 2-3 Nichlas Hardt (22.44), 3-3 Jeppe Jul Korsgaard (36.44), 4-3 Patrick Bjorkstrand (44.07) Udvisningsminutter: Aalborg 8, Rungsted 6 VIS MERE

Han er en af de helt store profiler i Metal Ligaen, og det viste han også med sin matchvinderscoring, og samtidig var han godt tilfreds med, hvad hans kæde fik vist i løbet af første kamp.

- Det er altid dejligt at score et mål, men jeg synes også, at vores kæde gjorde det rigtig godt i de 60 minutter, hvor vi havde nogle rigtigt gode skift. Vi scorede to mål i vores kæde, og jeg tror sagtens, at vi kunne have scoret tre-fire stykker over hele kampen, så der var flere positive ting at tage med der, siger Patrick Bjorkstrand.

Årets finale er en gentagelse af sidste års DM-finale, hvor Aalborg Pirates måtte se sig slået med 2-4 i kampe, men planerne for, hvordan modstanderne stækkes i år er klare.

- Vi skal blive ved med at spille med vores fart, og jeg synes også, at vi har fire kæder, der spiller med rigtig god fart. Når vi bruger den fart, kommer de til at lave nogle fejl, fordi Rungsted godt kan lide at spille med pucken, hvilket de også er dygtige til. Med vores fart og intensitet kan vi på den anden side få nogle rigtig gode chancer ud af det, og så må vi udnytte chancerne, når de kommer, slutter Patrick Bjorkstrand.

Aalborg Pirates og Rungsted Seier Capital mødes i finalernes andet opgør søndag aften 20.00 på Rungsteds hjemmebane i Hørsholm. Pirates vandt Metal Ligaens grundspil, og derfor vil de i løbet af de potentielt syv opgør have hjemmebanefordel i fire af dem.