Aalborg Pirates missede første matchpuck

AALBORG:Piraterne formåede ikke at udnytte den første af tre matchpucke, da de søndag eftermiddag tog imod Rungsted Seier Capital i den femte kvartfinale.

Aalborg Pirates havde store problemer i offensiven, hvor kanonerne var blevet ladet med løst krudt. Dermed måtte et målløst Aalborg-hold se Rungsted skøjte sig til en 2-0-sejr.

Nordjydernes ambition om at få lukket kvartfinaleserien allerede efter fem kampe, startede skidt. Efter to minutter var Frederik Bjerrum på måltavlen. Han fik fat på pucken højt i banen og bragte sikkert sjællænderne på 1-0. Sekunder senere var Trevor Gooch nærgående, men stolpen stod i vejen for en hurtig reducering.

Piraterne havde efter chokstarten fint styr på kampen og fik i mindre perioder belejret Rungsteds zone. Godt halvvejs i første periode fik nordjyderne halvandet minut i 5-mod-3, men på trods af flere lovende tværpasninger, som gav fine skudvinkler, var der ikke bid i afslutningerne.

Aalborg Pirates - Rungsted Seier Capital 0-2 Ishockey, Metal Ligaen

DM-kvartfinale, femte opgør

Periodecifre: 0-1, 0-0, 0-1

Mål: 0-1 Frederik Bjerrum (02.09), 0-2 Lucas Andersen (59.00)

Udvisninger: Aalborg 3x2 minutter, Rungsted 5x2 minutter

Tilskuere: 3467

Aalborg Pirates fører 3-2 i kampe. Der spilles bedst af syv kvartfinaler. VIS MERE

Gæsterne kom ud til anden periode i et højere gear og fik skubbet pucken væk fra egen zone og ned mod hjemmeholdets. Bortset fra en enkelt gang i powerplay lykkedes det ikke sjællænderne at kombinere sig frem til chancer af nævneværdig karakter.

Aalborg Pirates fik som minutterne gik stille og roligt kæmpet sig tilbage som det spilstyrende hold. Der blev igen produceret fine muligheder, men afslutningerne var af så ringe en karakter, at de første grå hår efterhånden måtte begynde at titte frem på cheftræner Garth Murrays rødlige hårmanke. Den dårlige chanceudnyttelse betød, at hjemmepublikummet efter 40 minutter endnu ikke havde hyldet en rødklædt spiller.

Aalborg Pirates tog søndag imod Rungsted Seier Capital til den femte kamp i kvartfinaleserien. Jeppe Jul Korsgaard Aalborg 19. marts 2023. Foto: Henrik Bo

Nordjyderne havde i starten af tredje periode vanskeligere ved tilspille sig de store tilbud. Det samme gjorde sig gældende i modsatte ende, men som kampen gik ind i de sidste 10 minutter, blev der spillet med større risiko.

Oskar Drugge var tæt på, men stolpen var for tredje gang i vejen for piraterne. Det gav til gengæld en kontra til gæsterne, som var tæt på at udbygge føringen til 2-0.

Med godt to minutter tilbage blev George Sørensen erstattet af en sjette markspiller, og det udnyttede Lucas Andersen med et minut tilbage. Rungsted-spilleren skød pucken i det tomme mål og sikrede sjællænderne deres anden sejr i serien.

Den sjette kvartfinale spilles i Rungsted på tirsdag. En sejr til nordjyderne sikrer dem en plads i semifinalerne, mens en sejr til Seier Capital vil tvinge serien ud i en syvende og afgørende kvartfinale.

