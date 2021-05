Aalborg Pirates mister back til finalebødler

ISHOCKEY:Efter to sæsoner i Aalborg Pirates-trøjen er Sebastian Bergholt tabt for den nordjyske ishockeyklub.

Den 27-årige back fortsætter i stedet karrieren hos Rungsted Seier Capital, der i den netop overståede sæson besejrede Aalborg Pirates i kampen om DM-guldet.

- Det bliver en spændende udfordring at komme til Rungsted Seier Capital. Jeg har været meget glad for at være i Aalborg de seneste to år, men nu følte jeg, det var tid til at komme tilbage til Sjælland, og da Rungsted stod klar med et tilbud tøvede jeg ikke.

- Min ambition er at spille om mesterskaber, og Rungsted har igennem flere år bevist, at de har ambitioner om at være et tophold i Metal Ligaen, siger Sebastian Bergholt til Rungsteds hjemmeside.

Sebastian Bergholt kom til Aalborg Pirates i 2019 fra Rødovre.