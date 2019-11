Aalborg Pirates nedlagde bundhold og fik tiltrængt udesejr

ISHOCKEY:Aalborg Pirates er suverænt tophold i Metal Ligaen, men på det seneste har nordjyderne vist svaghedstegn på udebane.

Udebaneformen blev dog forbedret fredag aften, hvor Aalborg Pirates vandt 5-2 hos bundholdet Odense og dermed fik stoppet en stime på tre udebanenederlag i træk.

Før fredagens møde var der en forskel på 34 point mellem de to hold, men alligevel så det ud til, at Aalborg Pirates problemer på udebane skulle fortsætte, da Odenses Mikkel Jensen efter et lille kvarters spil sendte pucken ind bag Aalborg Pirates' sædvanlige reservemålmand Jesper Wulff Pedersen, der havde fået chancen fra start på bekostning af George Sørensen.

Med lidt mere end et minut tilbage af første periode fik Aalborg Pirates dog bragt balance i regnskabet, da Pierre-Olivier Morin udlignede til 1-1 på et straffeslag.

Midtvejs i anden periode tog Aalborg Pirates også de første skøjtetag mod en sejr, da kaptajn Julian Jakobsen bragte Metal Ligaens tophold foran 2-1, men Odense var ikke slået endnu, og små fire minutter inde i anden periode fik fynboerne udlignet takket være en god kending af aalborgensisk ishockey, da Sebastian Ehlers scorede til 2-2.

37 sekunder før anden periodes udløb generobrede Aalborg Pirates dog føringen, da Olivier Hinse udnyttede en overtalssituation til at gøre det til 3-2.

Halvvejs inde i tredje periode kunne Aalborg Pirates for alvor fornemme duften af en tiltrængt udesejr, da Thom Flodqvist scorede til 4-2.

Aalborg Pirates' sejr blev endegyldigt cementeret tre minutter før tid, da Olivier Hinse scorede sit andet mål fredag aften og bragte Aalborg Pirates foran 5-2. Med sejren har Aalborg Pirates nu 11 point ned til Rungsted på andenpladsen.