Aalborg Pirates opnår flot milepæl med sejr over SønderjyskE

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har nu for alvor slået fast, at de har fået en flot pointhøst i grundspillet. Søndag eftermiddag besejrede de SønderjyskE med 3-2, og det betyder, at de nu har noteret sig for 100 point i grundspillet som det bare andet holdet i dette årtusinde.

Grundspilsvinderne fik ellers en særdeles skidt start på opgøret i Vojens. Først var det hjemmeholdets Josh MacDonald, der efter seks minutter bragte sønderjyderne i front og bare to minutter senere kunne Daniel Nielsen skyde SønderjyskE foran med 2-0.

Det var dog et forvandlet Aalborg-hold, der kom på banen til anden periodes start, hvor effektiviteten var i top. Pirates' Pierre-Olivier Morin gjorde comebacket noget mere overkommeligt, da han et minut efter pausen scorede, nøjagtigt som værterne blev fuldtallige.

Bare et halv minut senere kunne Julian Jakobsen bringe balance i regnskabet, og med fem minutter tilbage af anden periode var det canadiske Olivier Hinse, der vendte opgøret på hovedet med sin scoring til 2-3.

Piraterne lukkede flot af bagtil i den resterende del af kampen, og det betød, at Aalborg kunne rejse hjem fra Sønderjylland med tre point til samlingen