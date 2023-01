Aalborg Pirates overvandt udvisningsregn og holdt fast i førstepladsen

RØDOVRE:Da Aalborg Pirates kort inde i tredje periode bragte sig foran 5-0 i tirsdagens kamp mod Rødovre, var piraterne på vej til at følge op på fredagens 7-1-sejr over Esbjerg med endnu en storsejr.

En regn af udvisninger over Aalborg Pirates i tredje periode betød imidlertid, at det lykkedes Rødovre at komme tilbage i kampen. Aalborg Pirates red dog til sidst stormen af og vandt med 5-3 over Metal Ligaens bundhold.

Det var Aalborg Pirates' fjerde sejr i træk, og dermed holder nordjyderne fast i Metal Ligaens førsteplads. Der er et point ned til Herning Blue Fox, der endda er noteret for en kamp mere end Aalborg Pirates.

Rødovre Mighty Bulls - Aalborg Pirates 3-5 Periodecifre: 0-1, 0-3, 3-1

Mål: 0-1 Julian Jakobsen (06.27), 0-2 Tobias Ladehoff (21.36), 0-3 Trevor Gooch (25.22), 0-4 Jeppe Jul Korsgaard (34.32), 0-5 Oskar Drugge (44.43), 1-5 Miro-Pekka Saarelainen (45.31), 2-5 Mikkel Binou Jensen (46.46), 3-5 Miro-Pekka Saarelainen (49.25)

Udvisninger: Rødovre 2x2 minutter, Aalborg 7x2 minutter

Tilskuere: 628

Aalborg Pirates tog føringen godt seks minutter inde i første periode, da kaptajn Julian Jakobsen udnyttede Oskar Drugges forarbejde til at gøre det til 1-0.

Oskar Drugge blev noteret for aftenens andet point, da Aalborg Pirates fordoblede føringen halvandet minut inde i anden periode. Den svenske back tog chancen langt udefra, og inde foran mål styrede Tobias Ladehoff pucken i nettet.

Både Oskar Drugge og Tobias Ladehoff var også med i aftenens tredje Aalborg-mål, der faldt godt fem minutter inde i anden periode, hvor Trevor Gooch udnyttede de to holdkammeraters forarbejde til at firstime pucken i mål til 3-0 til Aalborg Pirates.

Med godt fem minutter tilbage af anden periode blev det også 4-0. Tæt under mål skubbede Jeppe Jul Korsgaard pucken det sidste stykke over stregen efter Kirill Kabanovs afslutning og fuldendte en anden periode, hvor gæsterne dominerede stort.

Kort inde i tredje periode forpassede Rødovre muligheden for at få bragt lidt spænding ind i kampen, da det trods godt et halvt minut i fem mod tre ikke lykkedes at få pucken ind bag George Sørensen.

I stedet kom Oskar Drugge direkte fra straffeboksen og ud til en friløber, som svenskeren sikkert udnyttede til at bringe gæsterne foran 5-0.

Udvisningerne væltede dog ned over Aalborg Pirates i tredje periode, og da Kirill Kabanov også røg i straffeboksen, fik hjemmeholdet endnu en mulighed for at spille fem mod tre. Denne gang gav det udbytte for hjemmeholdet, da Miro-Pekka Saarelainen fik passeret George Sørensen.

Kirill Kabanovs udvisning blev dyr for Aalborg Pirates, for overtalssituationen gav endnu en reducering til Rødovre, da Mikkel Binou Jensen kort efter gjorde det til 2-5.

Næsten midtvejs i tredje periode var det Tobias Ladehoffs tur til at få en udvisning, og det gav den tredje sjællandske scoring i træk, da Miro-Pekka Saarelainen gjorde det til 3-5.

Det fik Aalborg Pirates-træner Garth Murray til at kalde til timeout, men i en ny overtalssituation var Rødovre tæt på endnu en reducering, da Mikkel Binou Jensens forsøg prellede af på stolpen.

Rødovre havde også flere gode muligheder i kampens slutfase, men gæsterne slap trods alt med skrækken og kunne tage de tre point med hjem til Aalborg.