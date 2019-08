Aalborg Pirates på knæ for investorer: Beder om penge til russer

ISHOCKEY: Aalborg Pirates har tirsdag udsendt en noget usædvanlig pressemeddelelse, hvori man offentliggør en aftale med den russiske forward Kirill Kabanov for den kommende sæson. En aftale, der dog er betinget af indtil flere omstændigheder.

For det første har ishockeyklubben brugt budgettet frem mod den nye sæson, så hvis man skal kunne honorere aftalen med russeren, kræver det, at sponsorer og fans kommer til lommerne og bidrager økonomisk. Her vil Aalborg Pirates lave såkaldte aftalepakker, der starter fra 5000 kroner og opefter.

Selv hvis klubben skulle rejse den fornødne kapitel til aftalen, har Kirill Kabanov fået indført en option, der giver ham mulighed for at blive købt fri til "specifikke klubber og ligaer" senest 2. september.

Russeren var en af de absolut bærende kræfter på Aalborg-holdet i mesterskabssæsonen 2017-2018.

- Kabanov er noget af en publikumsdarling i Aalborg, og han er også utrolig populær i vores omklædningsrum. Vi har at gøre med en exceptionel spiller - altså, han kan lave ting, vi aldrig før har set i vores skøjtehal, siger administrerende direktør Thomas Bjurring som forklaring på, at klubben vil strække sig langt for at hente ham "hjem".

Kabanov ankommer til Aalborg, når hans papirer er på plads, og han bliver dermed en del af klubbens forberedelser frem mod den nye sæson. Thomas Bjurring oplyser, at Aalborg Pirates skal kratte i omegnen af 300.000 kroner ind for at få Kabanov på kontrakt for sæsonen.

- Vi går i første omgang til vores sponsorer, men vi vil også forsøge os med crowdfunding. Vi har allerede fået mange henvendelser fra fans, der gerne vil medvirke til at Kabanov tilbage, siger Thomas Bjurring.

Efter mesterskabssæsonen skiftede 27-årige Kabanov til Krefeld Pinguine i den tyske DEL-liga, hvor han dog har haft en anonym sæson med blot tre scoringer. Hos Aalborg Pirates lavede han til sammenligning 23 mål.

Tidligere i karrieren har russeren vundet svensk sølv med Skellefteå og spillet i den stærke russiske KHL-liga.

Arkivfoto: Claus Søndberg