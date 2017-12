Aalborg Pirates på overarbejde

ISHOCKEY: Fredag aften kostede ineffektiviteten sejren for Aalborg Pirates i hjemmekampen mod Frederikshavn White Hawks, og skarpheden var heller ikke fundet frem til lørdagens gilde i Rungsted.

I den sidste ende fik Brandon Reids Metal Liga-tropper dog to point til at forsøde den lange bustur hjem fra Hørsholm Skøjtehal, da man vandt 2-1 efter overtid.

Aalborg Pirates startede sløvt i første periode, men efter en indledende Rungsted-dominans kom der fart i aalborgensernes skøjter. Godt hjulpet af hele fem udvisninger til hjemmeholdet og to perioder i spil fem mod tre blev Kevin Lindskoug bombarderet i målet, men ind ville pucken ikke, så første periode forblev målløs.

Det lignede også, at anden periode ville ende uden scoringer. Men 73 sekunder før pausesignalet fik Olivier Hinse sendt pucken i nettet. I tredje periode så Pirates indledningsvist ud til at have tingene under kontrol, men midtvejs slog veteranen Morten Green til og udlignede til 1-1.

I overtiden overlevede Pirates en dum udvisning til Kirill Kabanov, mens man selv slog til ved Martin Lefebvre tre minutter inde i forlængelsen, da det var Rungsteds tur til at være i undertal. Som så mange gange før assisterede Julian Jakobsen på sejrsmålet.

Sejren sender Aalborg Pirates ét point fri af Frederikshavn White Hawks på andenpladsen i Metal Ligaen.