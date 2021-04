Aalborg Pirates på tærsklen til sommerferie: Det ville være en enorm skuffelse

ISHOCKEY:Bagud 0-3 i kampe i finaleserien mod Rungsted Seier Capital og sandsynligvis med topscorer Josh MacDonald i skammekrogen. Det er op ad bakke for Aalborg Pirates, før de fredag aften på hjemmebane skal forsøge at puste nyt liv i ishockeyklubbens efterhånden blege gulddrømme.

Josh MacDonald lavede i tirsdagens klokkeklare nederlag i Hørsholm en cross-checking i hovedet på Rungsted-profilen Morten Jensen, og den kan blive dyr.

- Vi forventer ikke, at han spiller, men vi får nok først et svar i løbet af fredag formiddag. For os handler det dog ikke om, hvem vi har med eller ikke har med. Vi skal fokusere på at gøre rigtig mange ting bedre, hvis vi skal tilbage i den her serie, siger sportschef og assistenttræner Ronny Larsen.

Pirates har trykket hård på i de første finalekampe, men har mødt en sand mur i skikkelse af Rungsted-keeper Christopher Nihlstorp, og så har nordsjællænderne ellers slået til på deres få muligheder i den anden ende.

- De har været knivskarpe over hele linjen, men det er bestemt heller ikke alle hos os, der har levet op til vores forventninger. Vi skal måske være lidt mere passive og spille lidt mere med hovedet, for vi bliver nødt til at prøve noget nyt. Derudover kunne det være rart at prøve at score det første mål, så vi ikke skal jagte hele tiden, siger Ronny Larsen.

Selvom intet hold nogensinde er kommet tilbage og har vundet en finaleserie efter at have været nede 0-3 i kampe, så har Pirates ikke opgivet håbet endnu.

- Et hold skal jo være det første til at vende en finale på hovedet, og vi spiller i hvert fald som minimum for at strække serien til det yderste. Det ville være en enorm skuffelse, hvis vi skulle ende med at gå på sommerferie efter at have tabt fire kampe på stribe, siger Ronny Larsen.