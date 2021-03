Aalborg Pirates-profiler: Derfor var vi i problemer mod Herlev

ISHOCKEY:Når slutspillet starter, sidder nerverne udenpå tøjet, og favoritterne ryster ofte en smule på hånden. Det var præcis, hvad der skete for Aalborg Pirates i fredagens første kvartfinale mod Herlev Eagles, men til slut vendte aalborgenserne 0-2 til sejr 5-2 på hjemmebane.

- Jeg synes godt, man kunne se, at vi havde mest at tabe. Da Herlev kom foran - fordi vi tog et par dumme udvisninger - begyndte de for alvor at lugte blod, og vi tænkte nok lidt for meget over tingene i den fase og blev lidt for passive, siger Aalborg-kaptajn Julian Jakobsen.

Cheftræner Garth Murray er mere direkte i sin forklaring af den dårlige start.

- For at være ærlig var vi ikke helt klar, og Herlev kom ind og plantede en knytnæve lige i ansigtet på os, og det skal de have kredit for. Men vi forsøgte at holde hovedet koldt og være konstruktive i udskiftningsboksen, pointerer Garth Murray.

- Heldigvis fik vi sluppet håndbremsen og kom fint igen. Det var en ganske fornuftig indsats i den sidste ende, tilføjer Julian Jakobsen.

Julian Jakobsen måtte tage tælling i slutningen af 2. periode. Foto: Claus Søndberg

Bølgerne gik højt undervejs, og i slutningen af 2. periode måtte Julian Jakobsen tage tælling - efter at han fik en skuldertackling i hovedet. Den blev ikke opdaget af dommerne.

- Jeg synes det var lidt svinsk, for jeg kørte og kiggede den anden vej og pucken var ikke i nærheden. Men det er en del af spillet, og det tager jeg med. Det gælder om at holde hovedet koldt og ikke blive for følelsesmæssigt involveret i den slags ting, siger Julian Jakobsen.

Kamp to i kvartfinaleserien venter på søndag i Herlev, og Aalborg Pirates' sejr gør en kæmpe forskel - i forhold til at være bagud 0-1 inden besøget i Ørnebogen.

Om topscorer Josh MacDonald bliver klar til det opgør - efter at han sad ude fredag aften - er svært at blive klog på.

- Vi vurderer hans situation fra dag til dag, så jeg kan ikke sige noget om, hvornår han er tilbage, lyder det kryptisk fra Garth Murray.

Bølgerne gik dog højt undervejs i kampen. Da Julian Jakobsen i slutningen af 2. periode fik, hvad der lignede en skuldertackling i hovedet, sendte han efterfølgende en del grimme gloser i retning af Herlevs udskiftningsboks.