Aalborg Pirates satser på talenttrio

ISHOCKEY:Tre talentfulde ishockeyspillere har fået nye kontrakter hos Aalborg Pirates. Det skriver den aalborgensiske ishockeyklub i en pressemeddelelse.

Her er tale om de to backs Jonas Wilquin og Nikolai Nielsen, der begge får ét års kontrakt. Alt imens forlænges der med den mere erfarne forward, Emil Marcussen, med to sæsoner. Dermed holder klubben på tre egenudviklede spillere.

- Vi har forventninger til, at han kan tage det næste skridt i løbet af den kommende sæson. Han er stærk i hans forechecking, hvor han er med til at lægge det første pres på modstanderne, siger udtaler Ronny Larsen om Marcussen.

Alt imens får de aalborgensiske ishockeyfans mulighed for at se mere til 21-årige Jonas Wilquin og 20-årige Nikolai Nielsen.

- Jonas Wilquin og Nikolai Nielsen er et par af vores unge talenter, der begge kommer til at få kampe i løbet af sæsonen. De vil begge få mere ansvar på holdet i den kommende sæson, så de kan udvikle sig til kommende, faste spillere på eliteholdet, siger Larsen.