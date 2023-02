Aalborg Pirates satte skabet på plads i topbrag

AALBORG:Det var landets pt. to bedste ishockeyhold, der onsdag aften tørnede sammen i Aalborg, men hjemmeholdet fra Pirates slog samtidig fast, at de lige nu er en klasse bedre end Herning Blue Fox.

Aalborgenserne vandt et tempofyldt og intens topopgør med 3-0 foran godt 3000 tilskuere og lægger dermed seks points afstand til midtjyderne i Metal Ligaen.

Aalborg Pirates - Herning Blue Fox 3-0 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 1-0, 2-0, 0-0

Mål: 1-0 Trevor Gooch (1.31), 2-0 Brayden Low (27.56), 3-0 Jeppe Jul Korsgaard (30.13)

Udvisninger: Aalborg 2x2 min., Herning 7x2 min.

Tilskuere: 3275 VIS MERE

Det var Aalborg Pirates, der kom klart bedst ud til opgøret, og der var blot spillet halvandet minut, da Hernings ellers normalt stærke defensiv blev tørret. Formstærke Trevor Gooch vandt pucken højt og skar skarpt ind foran mål, hvor han i to forsøg fik scoret til 1-0.

Siden dansede pucken flere gange omkring stregen bag Herning-keeper Macmillan Carruth, men 2-0-målet udeblev. I stedet sluttede Herning 1. periode bedst af og udligningen var ikke langt væk.

Cheftræner Garth Murray kunne tydeligvis lide, hvad han så fra sit hold onsdag aften. Foto: Henrik Bo

Det var den til gengæld i 2. periode, hvor Aalborg Pirates skruede gevaldigt på gashåndtaget og i lange perioder udspillede Herning. Hjemmeholdet havde problemer med at få udbytte af deres powerplay, men i spillet fem mod fem gjorde de nærmest, hvad der passede dem.

Brayden Low stak kniven ind til 2-0, da han samlede en blød afslutning op foran mål og elegant rundede målmanden. Et par minutter senere var det nærmest legestue, da assistkongen Kirill Kabanov satte Jeppe Jul Korsgaard op til 3-0, og i den periode så Herning fuldstændig møre ud.

Matt Salhaney fik en gigantisk chance for at øge Pirates-føringen yderligere, men amerikaneren overplacerede sin afslutning, så 3-0 stod sig før de sidste 20 minutter.

Jeppe Jul Korsgaard og Kirill Kabanov jubler over scoringen til 3-0 for Aalborg Pirates. Foto: Henrik Bo

I 3. periode fik Herning en smule mere puckbesiddelse, men det var aalborgenserne, der var tættest på at score, da først Trevor Gooch og siden Patrick Bjorkstrand sendte pucken på stolpen.

Herning virkede ikke for alvor til at tro på, at de kunne komme tilbage i en forestilling, som hjemmeholdet havde fuld kontrol. Dermed kunne målmand George Sørensen forlade Sparekassen Danmark Isarena med et rent bur.

Sejren var den syvende i træk fra Aalborg Pirates, der skal i aktion næste gang mandag 6. februar i Odense.