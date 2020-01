Aalborg Pirates skal have ny direktør: Bjuring har fået nyt job

ISHOCKEY:Aalborg Pirates skal på jagt efter en ny administrerende direktør.

Fredag aften fortæller klubben i en pressemeddelelse, at den nuværende direktør, Thomas Bjuring, med virkning fra 1. maj tiltræder i en nyoprettet stilling som kommerciel ansvarlig for Metal Ligaen og Dansk Ishockey Union.

- Det kommer ikke som en overraskelse for os, at der har været bud efter Thomas til den spændende stilling. Thomas har en rigtig stor andel i den flotte rejse, Aalborg Pirates har været på over de sidste fem år, hvor han og den øvrige organisation har leveret og eksekveret på banebrydende kommercielle og økonomiske tiltag.

- Piratskibet har aldrig stået stærkere, og fundamentet er solidt, og vi er klar til at videreføre vores position, som et af de mest attraktive sports- og kulturelle besøgsmål i Nordjylland, siger Aalborg Pirates' bestyrelsesformand Morten Fals, der nu skal på jagt efter en ny direktør.

- Det vil være fantastisk at finde vores nye direktør inden længe, så vedkommende kan nå at være med til afslutningen på sæsonen sammen med Thomas og den øvrige organisation og dermed få et godt afsæt hen imod næste sæson.

- Vi er glade for, at Thomas bliver i sporten og fremadrettet i en konsulentfunktion, hvor han stadig vil være markant til stede i og omkring Aalborg Pirates, når vi har brug for gode råd og innovative ideer, siger Morten Fals.