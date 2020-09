Se billederne: Aalborg Pirates slog rivalerne i testkamp

ISHOCKEY:Aalborg Pirates trak søndag det længste strå i en testkamp mod ærkerivalerne fra Frederikshavn White Hawks.

Hjemme i Bentax Isarena vandt piraterne med 5-2 og fik dermed revanche mod White Hawks, der i august vandt den første indbyrdes testkamp med 3-0.

I søndagens kamp blev skarpheden i overtal afgørende, idet Aalborg Pirates gik fra 2-2 til 5-2 via tre scoringer i powerplay.

Aalborg Pirates - Frederikshavn White Hawks 5-2 Periodecifre: 2-2, 1-0, 2-0 Mål: 1-0 Julian Jakobsen (08.35), 1-1 Frederik Bjerrum (10.44), 1-2 Alexander Bumagin (13.44), 2-2 Pierre-Olivier Morin (19.47), 3-2 Martin Lefebvre (33.21), 4-2 Martin Lefebvre (46.37), 5-2 Martin Højbjerg (49.51) Udvisninger: Aalborg Pirates 5x2 minutter, Frederikshavn White Hawks 9x2 minutter, 1x10 minutter VIS MERE

Aalborg Pirates dominerede fra kampens start, og efter godt otte minutters spil gav det også et føringsmål.

Mikkel Højbjerg sendte pucken ind på banden bag mål, så pucken røg lige ud til en fri Julian Jakobsen, der tæt under mål nemt kunne gøre det til 1-0.

Gæsterne skulle dog kun bruge små to minutter, inden der var bragt balance i regnskabet takket være de to seneste nyerhvervelser i Frederikshavn White Hawks.

Jesper Jensen stod for forarbejdet, og så kunne Frederik Bjerrum gøre arbejdet færdigt og udligne til 1-1.

Gæsterne havde generelt fået bedre fat, og tre minutter senere udnyttede høgene også en overtalssituation til at bringe sig foran.

Mads Larsen lagde pucken på tværs til Alexander Bumagin, der prikkede den det sidste stykke forbi George Sørensen i Aalborg Pirates-målet.

Bare 13 sekunder før første periodes afslutning fik Aalborg Pirates dog udlignet.

Pierre-Olivier Morin blev spillet fri af nytilkomne Josh MacDonald, og Morin fik akkurat skramlet pucken forbi Mathias Seldrup i White Hawks-målet.

I anden periode havde Aalborg Pirates de fleste og de største chancer, og godt 13 minutter inde i perioden gav det også en ny føring.

En powerplay-situation blev udnyttet af Martin Lefebvre, hvis afslutning blev rettet af og snød Mathias Seldrup.

To minutter inden anden periodes udløb burde et nyt Aalborg Pirates-overtal til gengæld have givet en udligning.

Hjemmeholdet sløsede i omgangen med pucken, og så strøg Jesper Jensen afsted med frit løb mod Aalborg Pirates-målet, men White Hawks-kaptajnen tabte den direkte duel med George Sørensen.

Små syv minutter inde i tredje periode var Martin Lefebvre på pletten igen i endnu et Pirates-powerplay.

10 minutter før tid blev det også 5-2 efter et nyt powerplay, og denne gang faldt scoringen efter lidt af et drop af White Hawks-målmand Mathias Seldrup, der på forunderlig vis lod Martin Højbjergs afslutning glide forbi.

For både Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks var søndagens opgør den næstsidste testkamp, inden Metal Ligaen skydes i gang 18. september. De sidste testkampe spilles på fredag, hvor Frederikshavn tager imod Herning, mens Aalborg får besøg af Odense.