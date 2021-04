Aalborg Pirates-spillers sæson er formentlig forbi

ISHOCKEY:Det bliver uden Tobias Ladehoff, at Aalborg Pirates søndag eftermiddag skal forsøge at spille sig i DM-finalen.

Forwarden blev skadet og måtte hjælpes fra isen, da piraterne fredag slog Esbjerg med 5-2 og dermed bragte sig foran 3-2 i semifinaleserien.

- Jeg fik et ordentligt vrid i knæet. Underben og lårben blev bare trukket helt fra hinanden, så det var en voldsom smerte, beretter 23-årige Ladehoff.

Skadens omfang står dog fortsat hen i det uvisse.

- Lige nu er knæet stift og hævet, så jeg ved ikke så meget endnu. Jeg fik taget et røntgenbillede i går, og det viste, at der ikke er noget, der er brækket, men så længe knæet er så hævet, er det umuligt at scanne det. Jeg må bare vente på dommen, siger Tobias Ladehoff.

Han forventer dog, at det bliver uden hans hjælp, at Aalborg Pirates i de kommende uger skal jagte det danske mesterskab.

- Min fornemmelse er, at min sæson er forbi. Det er svært at gætte på, for jeg kan jo føle et, mens en scanning viser noget andet, men det er nok mere et håb end en tro, der gør, at jeg ikke helt har opgivet det endnu. Der er så kort tid tilbage af sæsonen, at jeg virkelig skal have været heldig, hvis jeg skal kunne nå at komme tilbage. Det kræver, at jeg har nogle ledbånd, der kan holde til en del, siger Tobias Ladehoff.

Sikkert er det i hvert fald, at forwarden må se til fra sofaen, når Aalborg Pirates søndag skal forsøge at sikre sig semifinaleseriens første udesejr og dermed slippe for en altafgørende syvende kamp i Aalborg på tirsdag.

- Hvis vi spiller, som vi gjorde i de sidste to perioder af kampen i går (fredag, red.), synes jeg, at vi spiller for godt til, at vi ikke skulle kunne afgøre det dernede. Vi har en god tro på os selv, og vi har vist, at vi spiller rigtig godt, når vi arbejder hårdt og går ind i tingene.

- Vi har dog også set, at det kræver en indsats på 100 procent. Vi så i anden periode i tirsdags, hvor galt det kan gå, hvis vi ikke er der 100 procent, siger Ladehoff.

Søndagens sjette semifinale i Esbjerg sættes i gang klokken 15.