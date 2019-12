Aalborg Pirates' stime blev stoppet på Sjælland

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har været helt suveræne i denne sæson, men nordjyderne bryder sig øjensynligt ikke om at spille i Rødovre.

For anden gang i denne sæson led piraterne et nederlag hos sjællænderne, der fredag aften vandt 2-1.

Aalborg Pirates havde før fredagens kamp vundet seks kampe i træk, men Metal Ligaens suveræne tophold fik ikke nogen god start i Rødovre.

Der var således kun spillet lidt mere end tre minutter, før hjemmeholdet bragte sig foran. Teemu Virtala stod for målet, der blev det eneste i første periode.

Den føring holdt også hele anden periode, som var målløs.

Aalborg Pirates vandt skudstatistikken klart, men heller ikke i tredje periode blev der prikket hul på bylden, før Rødovre i stedet fik udbygget føringen føringen.

Aalborg Pirates var ellers i overtal efter en udvisning til Teemu Virtala, men det forhindrede ikke Magnus Carlsen i at sende pucken ind bag George Sørensen i Aalborg Pirates-målet og bringe hjemmeholdet tæt på sejren.

Aalborg Pirates forsøgte efterfølgende at komme tilbage i kampen ved at erstatte George Sørensen med en ekstra markspiller, og med lidt mere end et halvt minut tilbage kastede det en reducering af sig fra Kirill Kabanov, men nærmere end det kom Aalborg Pirates ikke.

Nederlaget var Aalborg Pirates' femte i denne sæson. Allerede søndag venter en ny opgave, når Esbjerg Energy kommer på besøg i Bentax Isarena.