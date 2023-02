Aalborg Pirates stormede i pokalfinalen

AALBORG:De forsvarende pokalmestre fra Aalborg Pirates er klar til lørdagens finale ved Metal Final4 på egen is.

Hen under midnat fredag aften gjorde aalborgenserne kort proces mod SønderjyskE, der med tempofyldt spil og effektivt powerplay blev nedspillet med 6-1 foran knap 4000 tilskuere.

Pokalfinalen lørdag klokken 20 i Sparekassen Danmark Isarena bliver dermed en gentagelse af sidste års slutkamp. Herning Blue Fox venter på Aalborg Pirates, efter at de tidligere fredag slog Odense Bulldogs 2-1 efter forlængelse.

Aalborg Pirates - SønderjyskE 6-1 Ishockey, Final4-semifinale

Periodecifre: 1-1, 2-0, 3-0

Mål: 1-0 Martin Højbjerg (15.27), 1-1 Alexandre Lavoie (19.55), 2-1 Anders Koch (25.05), 3-1 Victor Rollin Carlsson (36.35), 4-1 Thomas Spelling (44.27), 5-1 Victor Rollin Carlsson (51.13), 6-1 Trevor Gooch (52.18)

Udvisninger: Aalborg 5x2 min., SønderjyskE 6x2 min. og 1x5 min

Matchstraf: Steffen Frank, SønderjyskE

Tilskuere: 3714

Aalborg Pirates kom blæsende ud til opgøret, og SønderjyskE halsede forpustet efter hjemmeholdet i kampens første tempofyldte fem minutter.

En udvisning til aalborgensernes Anders Koch gav dog gæsterne momentum, og kun trekantssammenføjningen stod i vejen for en scoring i powerplay.

Der blev gået til makronerne mellem Aalborg Pirates og Sønderjyske i semifinalen ved Metal Final4. Foto: Claus Søndberg

Tilbage i spillet fem mod fem var piraterne igen klart bedst, og efter små 13 minutters spil fik de for første gang chancen i powerplay. Her måtte Oskar Drugge dog se stolpen stå i vejen, og siden missede Thomas Spelling en stor mulighed.

Selvom SønderjyskE blev fuldtallige, var de efterfølgende fanget inde med en flok dødtrætte spillere, der havde en afventede udvisning hængende over hovedet, og så satte Aalborg Pirates sablen ind og scorede fortjent til 1-0 ved Martin Højbjerg.

Med kun fem sekunder tilbage af 1. periode kom SønderjyskE dog alligevel på omgangshøjde. Alexandre Lavoie huggede til på et løs puck og med en udligning til 1-1 lagde han en dæmper på stemingen i Sparekassen Danmark Isarena.

Her scorer Aalborg Pirates til 1-0 bag en sagesløs Patrick Galbraith i SønderjyskE-målet. Foto: Claus Søndberg

Fem minutter inde i 2. periode var Aalborg Pirates og stemningen dog atter i top. En flyvende Anders Koch skar igennem angrebszonen og hamrede pucken ind i modsatte hjørne til 2-1. Det var rendyrket klasse.

Et dumt pucktab bag eget mål var tæt på at give SønderjyskE udligningen halvvejs i kampen, men det hele endte i et klumpspil, hvor målmand George Sørensen til sidst fik blokeret.

Med fem minutter tilbage af 2. periode fik Aalborg Pirates alletiders chance for at udbygge føringen, da SønderjyskE løb ind i to hurtige udvisninger. Overtalsperioden var dog ved at rinde ud, da Victor Rollin Carlsson scorede til 3-1 på en returpuck, der sprang ud fra banden bag mål.

Ian Edmondson og Aalborg Pirates er finaleklar. Foto: Claus Søndberg

Med blot fire sekunder tilbage af perioden steg dramatikken, da Steffen Frank fra SønderjyskE lavede en cross-checking til ansigtet af en liggende Aalborg-spiller og fortjent fik matchstraf. Det hidsede gæsternes medrejsende fans så meget op, at de på grund af ølkast og spark mod plexiglasset endte i et længerevarende håndgemæng med kontrollørerne.

Aalborg Pirates indledte 3. periode i fem minutters overtal, men den store mulighed blev i første omgang forpurret af en udvisning til Jeppe Jul Korsgaard. Kort efter måtte endnu en SønderjyskE-spiller dog sætte sig i straffeboksen, og så slog veteranen Thomas Spelling til og øgede til 4-1.

Siden var der tale om ren legestue, og Victor Rollin Carlsson og Trevor Gooch kunne siden sætte trumf på med scoringerne til 5-1 og 6-1 ind bag en modløs Patrick Galbraith i gæsternes mål.