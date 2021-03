Aalborg Pirates straffede Herlev-dumhed nådesløst

ISHOCKEY:Aalborg Pirates måtte tirsdag aften igen slide hårdt for tingene i kvartfinaleserien mod Herlev Eagles, men nok engang viste nordjyderne sig stærkest, da det gjaldt.

Hjemme i Bentax Isarena satte aalborgenserne trumf på med hele fire scoringer i 3. periode og endte med at plukke Herlev med 5-1.

Sejren bringer Pirates foran 3-0 i kvartfinaleserien, og de mangler dermed blot en enkelt sejr før pladsen i semifinalerne er i hus. Næste slag står på fredag.

Kampen startede i et opskruet tempo med få afbrydelser, og der var chancer i begge ender af banen. Som 1. periode skred frem blev Aalborg Pirates dog mere og mere dominerende på pucken.

Tobias Ladehoff og Kirill Kabanov havde de største chancer for hjemmeholdet, mens George Sørensen flot plukkede et par af de helt store Herlev-tilbud. Det forblev dermed målløst efter de første 20 minutter.

Herlev havde inden tirsdagens kamp scoret fire af deres fem mål i powerplay, og de fortsatte deres effektivitet på det punkt. 2. periode var knap fem minutter gammel, da Joonas Riekkinen udnyttede en udvisning til Victor Panelin Borg til at bringe Herlev i front 1-0 på en returpuck tæt under mål.

Da Herlev med godt seks minutter tilbage af 2. periode fik en ny chance i overtal, fik de tog aalborgensernes kontraspil at føle. Jeppe Jul Korsgaard fangede pucken bag mål og lagde den flot bagom ryggen på sig selv og ind til en helt fri Lasse Bo Knudsen, der kunne sende udligningen til 1-1 i nettet.

Det tredje kvartfinaleslag mellem Aalborg Pirates og Herlev Eagles stod sent tirsdag aften i Bentax Isarena.

Siden var Aalborg Pirates i flere omgange tæt på at bringe sig foran, men Herlev red stormen af og kunne gå ind til 3. periode med 1-1 på tavlen.

Afgørelsen faldt midtvejs i 3. periode efter en situation, hvor piraternes Sebastian Bergholt pådrog sig en udvisning med en hård tackling på Herlevs Ulrich Linnet. Sidstnævnte lod sig efterfølgende provokere af kommentarer fra hjemmeholdets udskiftningsboks og valgte at opsøge et slagsmål derude. Det gav ham en såkaldt game misconduct og fem minutters holdstraf, hvor der ikke er mulighed for at blive fuldtallig ved en scoring.

Aalborg Pirates og i særdeleshed Cody Donaughey var nådesløse i powerplayet og satte både målet til 2-1 og 3-1 ind. Og for at gøre ondt værre for Herlev, så var gæsterne lige blevet fuldtallige, da Kirill Kabanov øgede til 4-1. Så var den potte ude.

Kampfakta: Aalborg Pirates - Herlev Eagles 5-1 Periodecifre: 0-0, 1-1, 4-0 Mål: 0-1 Joonas Riekkinen (24.38), 1-1 Lasse Bo Knudsen (34.06), 2-1 Cody Donaghey (49.31), 3-1 Cody Donaghey (51.47), 4-1 Kirill Kabanov (52.56), 5-1 Thomas Spelling (57.09) VIS MERE