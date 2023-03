Aalborg Pirates strøg til top efter lynstart

VOJENS:Aalborg Pirates tog fredag aften godt hul på weekenden med en sand storsejr i Sønderjylland. Topholdet vandt nemlig 6-1 over SønderjyskE og hentede dermed tre sikre point på udebane. Det spæder godt til i topstriden, mens grundspillet står på klem.

Aalborgenserne er nemlig tre point foran Herning Blue Fox på andenpladsen i Metal Ligaen efter fredagens opgør. Begge hold har to kampe tilbage i grundspillet og er de eneste tilbageværende hold i jagten på førstepladsen, inden slutspillet skøjtes i gang. Med et nederlag i Esbjerg fredag aften kan Odense Bulldogs ikke blande sig i kampen om top-to.

SønderjyskE - Aalborg Pirates 1-6 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 0-3, 0-2, 1-1

Mål: 0-1 Matt Salhany (03.37), 0-2 Thomas Spelling (05.01), 0-3 Mikkel Højbjerg (07.11), 0-4 Nikolaj Carstensen (20.38), 0-5 Jeppe Jul Korsgaard (38.42), 1-5 Valdemar Ahlberg (42.06), 1-6 Thomas Spelling (46.29)

Udvisninger: Sønderjyske 7x2 minutter

Tilskuere: 3078 VIS MERE

Aalborg Pirates kom hårdt ud på isen fra første fløjt og bragte sig hurtigt foran. Matt Salhany startede målfesten, da han styrede en puck i mål på klos hold af Patrick Galbratih i SønderjyskE-målet. Der var ikke gået længe, inden Tobias Ladehoff fra bagsiden af målet fandt Thomas Spelling i en fri position, hvorfra den tidligere Herning-spiller udbyggede føringen på sin gamle hjemmebane.

Den målrige start blev kronet af Mikkel Højbjerg, som styrede Oskar Drugges skud ind bag Galbraith. Dermed blev keeperen revet ud til fordel for Nicolaj Henriksen, der fik til opgave at stoppe blødningen.

Det lykkedes resten af første periode, men den anden af slagsen var knap nok startet, inden Nikolaj Carstensen affyrede kanonen. Et sandt brag af et skud efterlod nemlig Henriksen i mål uden nogen chancer, og dermed stod der 4-0 til nordjyderne.

Herefter kom hjemmeholdet bedre tilbage i opgøret og kom til et par markante chancer. Men inden de fik eksekveret på samme måde, som Aalborg Pirates på aftenen viste sig uhyre skarpe til, blev der igen sat en aalborgensisk scoring ind.

Jeppe Jul Korsgaard lukkede nemlig anden periode med et mål fra en særdeles spids vinkel på klos hold af mål. På kort afstand løftede den brandvarme aalborgenser pucken op i nettaget, og den teknisk flotte scoring efterlod dermed sønderjyderne fem mål nede, inden sidste periode var gået i gang i Vojens.

I tredje periode formåede Valdemar Ahlberg på egen hånd at reducere for SønderjyskE, da han fik skøjtet sig fri i venstre side og udplacerede George Sørensen. Men Thomas Spelling lynede igen på sin gamle hjemmebane, da han med knap et kvarter tilbage af kampen opsnappede Oskar Drugges fejlslagne skud og gjorde det til 6-1 til Aalborg Pirates.