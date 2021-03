Aalborg Pirates' svensker: - For en gangs skyld holdt jeg hovedet koldt

ISHOCKEY:Den rutinerede svenske back Victor Panelin Borg spillede en af hovedrollerne, da Aalborg Pirates tirsdag aften slog Herlev 5-1 og vandt den tredje kamp på stribe i kvartfinaleserien.

Ved stillingen 1-1 knap midtvejs i 3. periode fik han tirret Herlevs Ulrich Linnet til at indlede et slagsmål foran aalborgensernes udskiftningsboks. Så i stedet for at være i overtal i to minutter, fik Herlev en holdstraf på fem minutters uafbrudt undertal.

- Han skøjtede forbi vores boks, og så blev han lidt sur på mig. Heldigvis vurderede dommeren, at han var den drivende i den episode og ikke mig, og derfor fik han de fem minutters straf.

- For en gangs skyld kunne jeg holde hovedet koldt, og det har måske ikke været min stærkeste side gennem min karriere. Men i aftes lykkedes det, og det var skønt, smiler 30-årige Victor Panelin Borg om episoden.

George Sørensen i piraternes mål kunne se Herlev komme foran i deres stærke powerplay, men aalborgensernes bredde viste sig nok engang vigtig. Foto: Torben Hansen

Siden scorede Aalborg Pirates til 2-1 i spil fire mod fire, til 3-1 i spil fem mod fire og til 4-1 efter endnu en Herlev-udvisning. Siden satte de trumf på med 5-1 i tomt net.

- Den udvisning var en total game-changer, for indtil da havde det været en ganske jævnbyrdig kamp. Det var stærkt at se, at vi var kyniske og bare lukkede kampen, for vores powerplay havde ikke været specielt godt indtil da. Men måske er det også et bevis på, at vi har en bredde på vores hold, som Herlev ikke helt kan matche, siger Aalborg-målmand George Sørensen.

Aalborgenserne fører kvartfinaleserien 3-0 og næste slag står fredag i Herlev, hvor en sejr sender Pirates i semifinalen.

- Den er langt fra hjemme endnu, for vi kan se tilbage på tre jævne kampe indtil videre, og det bliver slet ikke let på fredag på deres hjemmebane. Vi skal kun fokusere på den kamp og på at gøre arbejdet færdigt, påpeger Victor Panelin Borg.